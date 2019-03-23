Порошенко розповів, коли Україна може отримати «дорожню карту» для вступу в НАТО



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Президент України Петро Порошенко

Президент планує на саміті НАТО в Лондоні порушити питання про надання Україні Плану дій щодо членства

Президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна здатна до 2023 року отримати План дій щодо членства в НАТО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна».

«Україна здатна отримати План дій щодо членства в НАТО до 2023 року і в Плані дій щодо членства буде записано перелік кроків і дата, як дорожня карта», - сказав Порошенко.

Він також нагадав, що планує у грудні 2019 року на саміті НАТО в Лондоні порушити питання про надання Україні Плану дій щодо членства.

Президент переконаний, що Українська держава зможе напрацювати критерії щодо членства в Альянсі, що за його словами, є «як питання повітря, як питання життя і смерті».

«У світі зараз не існує ніякого іншого механізму захисту національних інтересів і безпеки держави, крім НАТО, яке довело свою ефективність», - підкреслив Глава держави, додавши, що після початку російської агресії була зруйнована Росією вся повоєнна глобальна система безпеки, яка базувалася на Раді Безпеки ООН.

Раніше президент України Петро Порошенко привітав Північноатлантичний альянс із 70-річчям та пообіцяв на саміті НАТО у грудні 2019 року порушити питання про План дій щодо членства України.