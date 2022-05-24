Сербський патріарх визнав незалежність македонської церкви (відео)

Патріарх Сербський Порфирій (на передньому плані праворуч) заявив під час візиту до Скоп'є про визнання автокефалії Охридської церкви

Охридська церква, яка діє на території Північної Македонії, отримала автокефалію

Православна церква Північної Македонії, відома під назвою «Охридська архієпархія», стала 16-ю автокефальною церквою у світовому православ’ї, отримавши незалежність від Сербської православної церкви (СПЦ).

Про це патріарх Сербський Порфирій заявив під чач богослужіння у головному храмі Охридської архієпархії, церкві святого Климента Охридського у Скоп’є.

Порфирій зазначив, що собор СПЦ одноголосно проголосував за автокефальний статус Охридської архієпархії.

«Разом з тим, собор Сербської церкви вирішив доопрацювати усі технічні деталі разом із очільником Охридської церкви архієпископом Стефаном, після чого відбудеться урочисте представлення (нової незалежної церкви – ред.)», – запевнив патріарх Сербський.

Після цього усі православні церкви світу за канонічним порядком отримають повідомлення про нову автокефальну церкву і пропозицію визнати незалежний статус Охридської архієпархії.

Нагадаємо, що 9 травня Вселенський патріархат визнав існування окремої Охридської архієпархії, яка діє на території Північної Македонії.

Вирішення адміністративних питань функціонування православної церкви у Північній Македонії було покладене на Сербську православну церкву.

Вселенський патріархат чітко зазначив, що в назві нової церкви не має бути терміну «македонська» чи будь-яких інших, похідних від назви «Македонія». Офіційна назва церковної структури, яка діятиме у Північній Македонії є «Охридська».

Додамо, що до диптиху Вселенської православної церкви зараз входять 15 автокефальних церков. Останньою на цей момент до диптиху приєдналася на початку 2019 року Православна церква України.