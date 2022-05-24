Сербський патріарх визнав незалежність македонської церкви (відео)
Охридська церква, яка діє на території Північної Македонії, отримала автокефалію
Православна церква Північної Македонії, відома під назвою «Охридська архієпархія», стала 16-ю автокефальною церквою у світовому православ’ї, отримавши незалежність від Сербської православної церкви (СПЦ).
Про це патріарх Сербський Порфирій заявив під чач богослужіння у головному храмі Охридської архієпархії, церкві святого Климента Охридського у Скоп’є.
Порфирій зазначив, що собор СПЦ одноголосно проголосував за автокефальний статус Охридської архієпархії.
«Разом з тим, собор Сербської церкви вирішив доопрацювати усі технічні деталі разом із очільником Охридської церкви архієпископом Стефаном, після чого відбудеться урочисте представлення (нової незалежної церкви – ред.)», – запевнив патріарх Сербський.
Після цього усі православні церкви світу за канонічним порядком отримають повідомлення про нову автокефальну церкву і пропозицію визнати незалежний статус Охридської архієпархії.
Нагадаємо, що 9 травня Вселенський патріархат визнав існування окремої Охридської архієпархії, яка діє на території Північної Македонії.
Вирішення адміністративних питань функціонування православної церкви у Північній Македонії було покладене на Сербську православну церкву.
Вселенський патріархат чітко зазначив, що в назві нової церкви не має бути терміну «македонська» чи будь-яких інших, похідних від назви «Македонія». Офіційна назва церковної структури, яка діятиме у Північній Македонії є «Охридська».
Додамо, що до диптиху Вселенської православної церкви зараз входять 15 автокефальних церков. Останньою на цей момент до диптиху приєдналася на початку 2019 року Православна церква України.