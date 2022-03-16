Сербія вперше приєдналася до європейських санкцій щодо ситуації в Україні

Сербія виконала рішення Ради ЄС

Сербія вперше з 2014 року приєдналася до обмежувальних заходів Європейського Союзу через ситуацію в Україні.

Як повідомляє портал European Western Balkans (EWB), Сербія виконала рішення Ради ЄС про продовження обмежувальних заходів проти президента-втікача Віктора Януковича та керівництва України у 2010-2014 роках.

Про це йдеться в Декларації Верховного представника Європейського Союзу, опублікованій на сайті Ради ЄС 12 березня 2022 року.

Як неофіційно підтвердили порталу EWB у Європейській службі зовнішніх дій, Сербія виконала це рішення разом з Чорногорією, Албанією, Північною Македонією та Боснією і Герцеговиною.

Як відомо, Сербія не є членом ЄС і не підтримує санкції ЄС.

Після введенням світом авіаційних санкцій проти Росії через її військову агресію державна авіакомпанія Air Serbia подвоїла кількість прямих рейсів до Москви з Белграда (до 15 на тиждень).