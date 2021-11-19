Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)

Упродовж останньої доби зафіксовано нові спроби незаконного перетину кордону

Табір мігрантів на білорусько-польському кордоні поблизу від контрольно-пропускного пункту (КПП) Брузги–Кузня наразі спорожнів. Про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі. Білоруська сторона перемістила людей зі стихійного табору біля кордону до логістичного центру у кількох сотнях метрів від КПП.

Dziś koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało. Służby białoruskie skierowały cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajdującego się kilkaset metrów dalej.#zgranicy pic.twitter.com/EfqAztxU3Q — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021

За інформацією білоруських прикордонників, у логістичному центрі перебуває близько тисячі мігрантів. Білоруська сторона запевняє, що люди забезпечені усім необхідним.

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби Тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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