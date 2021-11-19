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    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)

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    Табір біля кордону наразі порожній - Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    Табір біля кордону наразі порожній
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    Упродовж останньої доби зафіксовано нові спроби незаконного перетину кордону

    Табір мігрантів на білорусько-польському кордоні поблизу від контрольно-пропускного пункту (КПП) Брузги–Кузня наразі спорожнів. Про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі. Білоруська сторона перемістила людей зі стихійного табору біля кордону до логістичного центру у кількох сотнях метрів від КПП.

    За інформацією білоруських прикордонників, у логістичному центрі перебуває близько тисячі мігрантів. Білоруська сторона запевняє, що люди забезпечені усім необхідним.

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    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)
    фото: Прикордонний комітет Білорусі/Telegram

    Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби Тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

    Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

    Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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    Теги: прикордонники Білорусь мігранти щеплення кордон табір
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    Що відбувається на білорусько-польському кордоні (фото, відео)