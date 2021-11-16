  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Сутички на польському кордоні: поранено поліцейського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потерпілого поліцейського госпіталізували з підозрою на&nbsp;перелом кістки черепа - Сутички на польському кордоні: поранено поліцейського
    Потерпілого поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом кістки черепа
    фото Польська поліція/twitter

    Під час протистояння правоохоронцю у голову влучив камінь

    Один з польських поліцейських зазнав серйозного поранення сьогодні, 16 листопада, під час спроби мігрантів з країн Близького Сходу прорватися з території Білорусі до ЄС. Про це повідомляє пресслужба польської поліції.

    Як зазначається, під час протистояння йому у голову влучив камінь, кинутий, імовірно, кимось з нелегалів. Потерпілого поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом кістки черепа.

    Нагадаємо, мігранти закидали камінням польських правоохоронців.

    Раніше польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

    Також мігранти вже влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Читайте також:

    Теги: Білорусь Польща мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сутички на польському кордоні: поранено поліцейського