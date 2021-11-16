Сутички на польському кордоні: поранено поліцейського

Під час протистояння правоохоронцю у голову влучив камінь

Один з польських поліцейських зазнав серйозного поранення сьогодні, 16 листопада, під час спроби мігрантів з країн Близького Сходу прорватися з території Білорусі до ЄС. Про це повідомляє пресслужба польської поліції.

Як зазначається, під час протистояння йому у голову влучив камінь, кинутий, імовірно, кимось з нелегалів. Потерпілого поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом кістки черепа.

Niestety - w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów zostal dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Нагадаємо, мігранти закидали камінням польських правоохоронців.

Раніше польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

Також мігранти вже влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.