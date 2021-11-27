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    Українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото)

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    В Україні 23 листопада розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції &laquo;Полісся&raquo; - Українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото)

    В Україні 23 листопада розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції «Полісся»

    Фото: ДПСУ

    Правоохоронці відпрацювали злагодженість дій під час посиленої охорони українського держкордону

    Українські правоохоронці у Чернігівській області на кордоні із Білоруссю відпрацювали злагодженість дій під час посиленої охорони держкордону. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

    «Головне завдання виконано в повній мірі. Ми, у складі сил посилення, відпрацювали та отримали необхідні навички щодо дій в ході реагування на різкі зміни обстановки», – повідомив начальник прикордонного загону Олександр Чорний.

    Відзначається, що задіяні силовики одночасно вибули на чотири різні ділянки кордону, де відпрацювали злагодженість дій підрозділів під час посиленої охорони кордону.

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    Українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото)
    Українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото)
    Українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото)
    Українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото)

    Як відомо, 23 листопада в Україні розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції «Полісся». Вона координується державною прикордонною службою та проводиться спільно з силами Нацгвардії, Нацполіції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив ще 21 млн грн для укріплення державного кордону України.

    Як відомо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

    Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація.

    Нагадаємо, Естонія також обладнає колючим дротом свій кордон із Росією.

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    Теги: прикордонники ЗСУ Міноборони армія мігранти криза поліція кордон
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    Українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото)