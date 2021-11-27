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    У Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців

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    Поліція затримала українців під час спроби переправити 10 мігрантів - У Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців
    Поліція затримала українців під час спроби переправити 10 мігрантів
    Фото: Тtwitter.com/podlaskaPolicja

    Громадяни України організовували незаконний перетин кордону

    У Польщі затримали трьох громадян України. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити в країну. Про це повідомляє Підляська поліція в Twitter.

    Українців затримали 26 листопада біля села Високий Міст.

    «Вчора співробітники поліції затримали трьох осіб у зв'язку з пособництвом і підбурюванням до незаконного перетину кордону. Особи, затримані біля Високого Мосту, є громадянами України, які проживають у Польщі. У лісі 10 осіб, які незаконно перетнули кордон, чекали кур'єрів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні мігранти знову штурмували польський кордон. За допомогу нелегалам у перетині кордону затримали сімох іноземців: шістьох – з Грузії, ще одного – з Росії.

    Як відомо, Польща консультується з країнами ЄС щодо закриття кордонів із Білоруссю.

    Раніше прем'єр Польщі: потік мігрантів до Білорусі значно зменшився.

    Як повідомлялося, польські силовики затримали вже трьох українців за перевезення біженців.

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    Теги: Польща мігранти кордон
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    У Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців