Міграційна криза. 30 нелегалів намагалися прорватись до Польщі

4 грудня група з 30 людей штурмувала польський кордон з боку Білорусі

За останню добу польські прикордонники зафіксували 43 спроби нелегального перетину кордону

Група мігрантів з Близького Сходу чисельністю 30 осіб намагалися силою прорвати польсько-білоруський кордон. Про це повідомила у Twitter Прикордонна служба Польщі.

«У суботу, 4 грудня, на польсько-білоруському кордоні зафіксовано 43 спроби нелегального перетину кордону. На відрізку, який охороняється прикордонною заставою у Дубічах Церковних, група з 30-ти осіб штурмувала кордон», – йдеться у повідомленні польських прикордонників.

Прикордонники видали іноземцям сім постанов про вимогу залишити територію Польщі.

Нагадаємо, білоруси засліплюють польських прикордонників лазерами та встановлюють для мігрантів дерев’яні «містки» через огорожу.

До слова, нещодавно Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

Читайте також: