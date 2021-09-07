Шестеро терористів втекли з найбільш неприступної в’язниці Ізраїлю

В'язниця «Гільбоа» вважається такою, що що має найвищий рівень безпеки серед всіх в Ізраїлі

Охорона підняла тривогу тільки після звернення небайдужих громадян, що помітили підозрілих людей

Шестеро ув’язнених терористів, що відбували покарання в ізраїльській в’язниці «Гільбоа» втекли з неї у ніч на 6 вересня. Про це повідомляє видання vesty.co.il.

Встановлено, що втеча була здійснена з камери № 5 другого крила, де утримуються найбільш небезпечні злочинці, засуджені до тривалих термінів ув'язнення. Всі інші обставини втечі поки існують лише у вигляді версій. Наприклад, незрозуміло, яким чином ув'язненим вдалося пройти через товщу бетону, яким залито підлогу камер.

В ході попереднього розслідування з'ясувалося, що про втечу стало відомо після того, як пильні громадяни повідомили перший раз о 1:45, а потім о 2:08 про «підозрілих осіб» поблизу в'язниці. В Управлінні в'язниць (ШАБАС) оголосили тривогу тільки о 3:39, після чого спецзагін поліції почав пошуки. Пізніше до них були підключені військовослужбовці ЦАХАЛа, а також бійці різних спецпідрозділів.

За версією слідства, втеча була здійснена приблизно о 1:30. Шестеро засуджених спустилися в отвір у камері та проникли в підкоп, що був прокладений у південному напрямку. Серед втікачів був Захарія Збейді, якого називають символом другої інтифади, а також п'ять бойовиків Ісламського джихаду. Троє з в’язнів в списках ШАБАС проходили «як схильні до втечі із високою мірою ймовірності».

На думку колишнього керівника Північного округу Управління в'язниць (ШАБАС), втеча сталась через те, що наглядачі бояться ув'язнених, а тому не дотримуються інструкцій.

Слід додати, що до цієї події в'язниця «Гільбоа» класифікувалась як така, що має найвищий рівень безпеки серед всіх в Ізраїлі. Камери в цій в'язниці називають "сейфами" (касефет), кожна являє собою куб з 66 т литого бетону (втричі більше, ніж в будь-якій іншій в'язниці).

Нагадаємо, прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом втечі на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» іноземного громадянина під час здійснення його екстрадиції до Ізраїлю.

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