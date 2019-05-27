Бунт, втеча і пожежа: у виправній колонії Одеси надзвичайна ситуація (оновлюється) трансляція



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За непідтвердженими даними, є постраждалі, кілька ув'язнених втекли, а на території влаштували пожежу

У виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт, в будівлі можливо почалася пожежа.

«Мій знайомий в колонії мені розповів, що в колонії №51 на даний момент відбувається бунт, що поліцейські б'ються з зеками і вбивають один одного, а потім кинув трубку. Це дуже терміново», - розповіла Людмила Дегтяр.

Вона додала, що цю інформацію їй повідомив укладений Володимир Бондарчук і на даний момент їй відомо про одного постраждалого.

У прес-службі поліції поки таку інформацію підтвердити не можуть, однак на місце вже був відправлена їх оперативна група.

Навколо будівлі вишикувалося більше 10 пожежних машин, можливо в будівлі почалася пожежа.

Пізніше повідомили, що до колонія стянули військових Нацгвардії.

Також повідомляється, що шість в'язнів намагалися втекти з виправної колонії через приватний сектор. На даний момент їх схопили.

Екс-керівник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький повідомив, що бунт в колонії №51 бунт триває вже п`ять днів. «"Бунт. Масова непокора і безладдя у Одеській колонії 51. Співробітників повиганяли з зони. Пожежа. Конфлікт тривав п`ять днів та не був вирішений. Сьогодні перейшов у гарячу стадію. Побито співробітників. В зону поїхала пожежна машина», - написав Старенький в Facebook.

Очевидці говорять про масову втечу - не менше 15 ув'язнених втекли в приватному секторі.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін, на місці присутні правоохоронці, все офіційні коментарі про те, що сталося дадуть пізніше.

Відзначимо, за словами керівника «Ради цивільної безпеки» Марка Гордієнко, інцидент стався через те, що ув'язнені зажадали «годувати їх по-людськи».

За словами депутата Одеської облради Трифона Антова, ця ситуація почалася ще півроку тому і пов'язана з наркотиками.

«Сюди завозилися важкі наркотики, коли хлопці почали всередині боротися з цим, багато хто з заступників начальника колонії заангажовані, їм не хочеться нічого міняти не тільки в тюрмах, а й в країні, це серйозні гроші. Коли хлопці почали наводити порядок всередині, припиняти наркоманські справи, проти них і почалася ця агресія. Багатьох хотіли звідси звести, щоб все залишалося як раніше», - прокоментував Антів.

За його словами, сьогодні ув'язнені збунтувалися через «скотинячого відносини» до них. Він показав журналістам фотографії, які 24 травня на своїй сторінці в Facebook опублікував Марк Гордієнко. На них нібито зображена їжа, якою годують ув'язнених.

«Конфлікт стався через недостатню якість їжі. Викликали на вахту, почали бити, убитих немає, є поламані руки і ноги. Зараз вони забарикадувалися, хто підпалив не знаю», - прокоментував одеський активіст Стас Домбровський.

За інформацією видань: Думская, Пушкинская, Українська служба інформації