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    Ізраїль відмовив у проїзді команді з Гази на фінал Кубка Палестини

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    Ізраїль відмовив у проїзді команді з Гази на фінал Кубка Палестини

    Низка ЗМІ з посиланням на ізраїльську служби безпеки повідомили, що деякі члени палестинського клубу підозрюються у зв'язках з тероризмом

    Матч Кубка Палестини, в якому на полі повинні були вийти команди «Гадамат Рафа» з Гази і
    «Балата» з Наблуса, не відбувся. Клубу «Гадамат Рафа» не дозволили проїхати територією Ізраїлю.

    Переможець цієї пари повинен був представляти країну в Лізі чемпіонів АФК. Ізраїльські чиновники не оголосили причини, але ряд ЗМІ з посиланням на ізраїльську служби безпеки повідомили, що деякі члени клубу підозрюються у зв'язках з тероризмом. Дозвіл на проїзд отримали тільки 12 членів клубу з 35.

    «Це жахливе відчуття після стількох важких тренувань», - цитує Reuters гравця команди з Гази Ахмада Абу Тухаіра.

    Кубок Палестини - головне футбольне змагання країни, організоване Федерацією футболу Палестини. «Гамадат Рафа» в минулому сезоні здобув перемогу в цьому змаганні, обігравши в фіналі в серії післяматчевих пенальті «Іттіхад Шожаейя» (0:0, п. 4:3).

    Джерело: Чемпионат.com

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