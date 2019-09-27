Ізраїль відмовив у проїзді команді з Гази на фінал Кубка Палестини



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Низка ЗМІ з посиланням на ізраїльську служби безпеки повідомили, що деякі члени палестинського клубу підозрюються у зв'язках з тероризмом

Матч Кубка Палестини, в якому на полі повинні були вийти команди «Гадамат Рафа» з Гази і

«Балата» з Наблуса, не відбувся. Клубу «Гадамат Рафа» не дозволили проїхати територією Ізраїлю.

Переможець цієї пари повинен був представляти країну в Лізі чемпіонів АФК. Ізраїльські чиновники не оголосили причини, але ряд ЗМІ з посиланням на ізраїльську служби безпеки повідомили, що деякі члени клубу підозрюються у зв'язках з тероризмом. Дозвіл на проїзд отримали тільки 12 членів клубу з 35.

«Це жахливе відчуття після стількох важких тренувань», - цитує Reuters гравця команди з Гази Ахмада Абу Тухаіра.

Кубок Палестини - головне футбольне змагання країни, організоване Федерацією футболу Палестини. «Гамадат Рафа» в минулому сезоні здобув перемогу в цьому змаганні, обігравши в фіналі в серії післяматчевих пенальті «Іттіхад Шожаейя» (0:0, п. 4:3).

Джерело: Чемпионат.com