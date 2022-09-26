Шпигун-утікач Едвард Сноуден отримав громадянство Росії

Сноуден подав документи на російське громадянство у 2020 році

Едвард Сноуден, який прославився публікацією викривальних матеріалів про спецслужби США, переїхав до Росії у 2013 році

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом надав громадянство Росії ексспівробітнику Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Агентства з нацбезпеки (АНБ) США Едварду Сноудену. Текст указу розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

У документі наводиться список осіб, які набувають російського громадянства. Серед них значиться «Сноуден Едвард Джозеф, який народився 21 червня 1983 року у Сполучених Штатах Америки».

Зазначимо, що у 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу. Публікації викликали широкий резонанс. На батьківщині йому заочно звинуватили у шпигунстві та викраденні держвласності. Сноуден спочатку утік із США до Гонконгу, а згодом перебрався до Росії.

Як розповів російським ЗМІ адвокат Сноудена Анатолій Кучерена, новоспечений росіянин Сноуден не підлягає призову урамках часткової мобілізації, яку нещодавно оголосив Путін.

«Є порядок, встановлений законодавством РФ, про тих, хто підлягає призову у зв'язку з частковою мобілізацією. Оскільки Едвард не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову», – сказав юрист.

Адвокат повідомив також, що російського громадянства добиватиметься і дружина Сноудена, а їхній син, вже є росіянином за народженням.

Нагадаємо, у грудні 2020 року колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден став батьком.

У США колишньому співробітнику АНБ загрожує 30 років в'язниці за розголошення секретних відомостей. У жовтні 2020 року Сноуден отримав в Росії безстрокову посвідку на проживання. Згодом він разом з дружиною подав документи на отримання російського громадянства.