  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мемуари Сноудена стали бестселером

    • Розсилка
    Мемуари Сноудена побачили світ під назвою Permanent Record - Мемуари Сноудена стали бестселером
    Мемуари Сноудена побачили світ під назвою Permanent Record

    У книзі Сноуден пояснює, чому вирішив втекти зі США у 2013 році

    У 20 країнах світу 17 вересня стартував продаж мемуарів Permanent Record ( «Особиста справа») колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена.

    У книзі Сноуден стверджує, що американські спецслужби використовують електронні методи стеження за співгромадянами та іноземцями, аж до глав іноземних держав. Він пише, що допомагав створювати цю систему, і пояснює, чому вирішив втекти з країни у 2013 році, оприлюднивши секретні дані.

    Сноуден в мемуарах також розповів, як намагається змінювати зовнішність, виходячи на вулицю в Москві: збриває бороду, змінює ходу або надягає окуляри. Він зазначає, що холодна погода також допомагає йому, так як шарф і шапка – «найпростіший і непримітний спосіб забезпечити анонімність».

    Влада США подала на Сноудена в суд за публікацію мемуарів. Після цього популярність книги різко зросла.

    Сноуден написав у Твіттері, що його мемуари стали бестселером.

    Як відомо, Сноуден втік зі США і з серпня 2013 року живе у Росії. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації.

    Сполучені Штати вимагають видачі Сноудена, бо звинувачують його у шпигунстві та інших злочинах.

    До слова, нещодавно Сноуден заявив, що хоче отримати притулок у Франції.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    розвідка Росія США книги шпигун Дональд Трамп Едвард Сноуден
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ