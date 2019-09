Мемуари Сноудена стали бестселером

У книзі Сноуден пояснює, чому вирішив втекти зі США у 2013 році

У 20 країнах світу 17 вересня стартував продаж мемуарів Permanent Record ( «Особиста справа») колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена.

У книзі Сноуден стверджує, що американські спецслужби використовують електронні методи стеження за співгромадянами та іноземцями, аж до глав іноземних держав. Він пише, що допомагав створювати цю систему, і пояснює, чому вирішив втекти з країни у 2013 році, оприлюднивши секретні дані.

Сноуден в мемуарах також розповів, як намагається змінювати зовнішність, виходячи на вулицю в Москві: збриває бороду, змінює ходу або надягає окуляри. Він зазначає, що холодна погода також допомагає йому, так як шарф і шапка – «найпростіший і непримітний спосіб забезпечити анонімність».

Влада США подала на Сноудена в суд за публікацію мемуарів. Після цього популярність книги різко зросла.

Сноуден написав у Твіттері, що його мемуари стали бестселером.

Hours after the United States government filed a lawsuit seeking to punish the publication of my new memoir, #PermanentRecord, the very book the government does not want you to read just became the #1 best-selling book in the world. It is available wherever fine books are sold.