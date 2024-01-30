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Шведський священник служить у Грузинській церкві для українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шведський священник служить у Грузинській церкві для українців
Українці у Швеції мають можливість перебувати у легальному релігійному полі, якщо вони не хочуть ходити до Російської церкви
фото: Pixabay

Архімандрит Кирило Говорун розказав про унікальні приклади задоволення духовних потреб українців, які опинилися в евакуації за кордоном

У Швеції існує українська релігійна громада, яка перебуває в юрисдикції Грузинської православної церкви. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

Священник зазначив, що за кордоном іноді виникають унікальні ситуації: «Я знаю одну громаду у Стокгольмі, яка хоче бути самою по собі. Вони не хочуть співпрацювати з місцевим Константинопольським митрополитом. А якщо говорити точніше, то він не хоче з ними мати справи. Тому громада у Стокгольмі, про яку я розповідаю, намагається отримати підтримку з боку УПЦ/ПЦУ, але поки не знаходить. Ця конкретна громада у столиці Швеції опинилася у ще більш підвішеному стані, ніж навіть громади УПЦ МП, які теж є у Скандинавії».

Проте у Швеції, як розповів архімандрит, вдалося вирішили деякі питання з альтернативами.

«Ми створили українську релігійну громаду, яка перебуває в юрисдикції Грузинської православної церкви. Один грузинський митрополит виявився дуже позитивно налаштованим до українців. Хоча у самій Грузії досить неоднозначне ставлення до України, у тому числі у синоді їхньої церкви. Але саме цей грузинський митрополит однозначно підтримав українців за кордоном. Тому принаймні тимчасово українці у Швеції мають можливість перебувати у легальному релігійному полі, якщо вони не хочуть ходити до Російської церкви чи будь-яких її форм. А так маємо шведського священника, який служить у Грузинській церкві для українців. Притому, спів у церкві – українською мовою», – розказав Говорун.

Також він зауважив, що УПЦ МП збільшується зараз майже скрізь у Європі, крім Польщі, Чехії і Словаччини, бо там є свої помісні церкви, з якими УПЦ МП має гарні взаємини.

На думку архімандрита, можливостей для розвитку УПЦ МП за кордоном насправді багато: «От та ж Швеція. Коли почалася повномасштабна війна, я перебував у цій країні. І одразу ж ми отримали масу пропозицій від різних церков: мовляв, беріть, використовуйте будь-який наш храм для біженців. До мене звернувся представник Англіканської церкви у Швеції. Казав, використовуйте наш храм у Стокгольмі. Я також зустрічався з архієпископом Шведської лютеранської церкви і отримав від нього карт-бланш на будь-які заходи, які будуть потрібні православним українцям. Нам дали можливість служити для українських біженців у головному кафедральному соборі Уппсали, де головний кафедральний собор Шведської церкви. У нас була служба у Королівському палаці у Стокгольмі. Тобто можливостей дуже багато і проблем з тим, де знайти місце для служби, не було. Кожен, хто звертався за такою можливістю, її отримував. Зважайте на те, що йдеться про допомогу біженцям, а не церквам», – підкреслив богослов.

Водночас він зауважив, що УПЦ МП активно цим користується, просуваючи свої інтереси.

Нагадаємо, що голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому» заявила, що Росія потужно працює у Сполучених Штатах, розповідаючи, що в Україні «відбуваються релігійні гоніння».

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Теги: церква релігія Кирило Говорун біженці

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