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Ірландія підрахувала, скільки грошей витратила на українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірландія підрахувала, скільки грошей витратила на українських біженців
Українські біженці отримали потужну фінансову підтримку у Ірландії
фото: Independent

З лютого 2022 року українським біженцям у Ірландії було виплачено понад €750 млн соціальної допомоги

З березня 2022 року до кінця минулого місяця Міністерство соціального захисту Ірландії виплатило біженцям з України понад €754 млн. Про це пише видання Irish Mirror.

Майже дві третини цієї суми (€481,6 млн) було виплачено українським біженцям у вигляді допомоги з безробіття (Jobseeker's Allowance), ще €81,4 млн надано заявникам старше 66 років через державну пенсійну систему. Наступною за величиною категорією соціальних виплат була допомога на дитину (Child Benefit): біженці з України отримали загалом 60,4 мільйона євро за цією схемою (140 євро на місяць на дитину).

У межах схеми додаткового соціального забезпечення, яка передбачає грошові виплати на конкретні витрати, які заявники не можуть покрити з власних ресурсів, було виплачено €21,4 млн, трохи менше €2,6 мільйона із цієї суми припало на одяг.

За той же період українським біженцям також було виплачено майже €12,7 мільйона у вигляді допомоги з інвалідності (Disability Allowance), а також майже €6,4 мільйона у вигляді допомоги з догляду (Carer's Allowance), на яку мають право особи, які наглядають за літніми, хворими чи людьми з інвалідністю.

Трохи більше €51 мільйона було виділено заявникам на отримання міжнародного захисту у вигляді виплат родинам з одним з батьків (One Parent Payment), які передбачають щотижневу допомогу у розмірі €232 плюс до €54 на кожну дитину-утриманця. Батькам також було виплачено загалом €8,8 млн в рамках програми «Допомога на одяг та взуття для школярів» (до €385 на кожну дитину, яка відповідає критеріям).

Цими вихідними міністр підприємництва, торгівлі та зайнятості Саймон Ковені повідомив, що з початку повномасштабної війни до Ірландії приїхали понад 110 тис. українців.

Раніше уряд Ірландії оголосив про скорочення виплат соціального забезпечення для новоприбулих з України до €38,80 на тиждень, а державне житло надаватиметься максимум на 90 днів.

До слова, українські біженці, які отримують зменшену соціальну допомогу, пройдуть навчання та підтримку в пошуку роботи. Українські біженці, які приїдуть до Ірландії для тимчасового захисту, матимуть зменшені виплати. Новоприбулих навчатимуть та допомагатимуть знайти роботу. Зниження щотижневих ставок допомоги українцям уряд країни планує затвердити незабаром.

Уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати тим, хто виїхав під час повномасштабної війни в Україні, щоб зменшити потік людей через кризу з житлом. Надалі новоприбулі отримуватимуть допомогу у розмірі 38,80 євро на тиждень порівняно з поточною ставкою 232 євро на тиждень. Водночас зміни не торкнуться понад 100 тис. українців, які прибули до Ірландії раніше.

Нагадаємо, кількість українців, які шукають тимчасового притулку в Ірландії, в середньому становить понад 500 осіб на тиждень і фактично не змінилась за останні місяці. І все це незважаючи на зусилля влади максимально зменшити потік біженців. Про це пише The Irish Times з посиланням на дані Міністерства юстиції Ірландії.

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Теги: міністр Ірландія житло навчання безробіття біженці

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