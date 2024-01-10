Депутатка б'є на сполох: Московська церква задіяла нову зброю проти України

Депутатка наголосила, що слід постійно роз'яснювати, що в законі йдеться не про церкву, а про ФСБ

Устінова: Росія веде активну кампанію у США, звинувачуючи Україну у переслідуваннях на релігійному грунті

Росія потужно працює у Сполучених Штатах, розповідаючи, що в Україні «відбуваються релігійні гоніння». Про це розповіла голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому».

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Депутатка зазначила, що хоче ухвалення законопроєкту стосовно церкви в найближчі місяці.

«Насправді я хочу вірити, що законопроєкт про московських попів таки буде проголосований, тому що це є вимогою суспільства. Зараз ключове – правильно комунікувати його з нашими міжнародними партнерами. Бо я знаю, як зараз дуже потужно працює Росія, особливо в Сполучених Штатах, розповідаючи, що в нас релігійні гоніння», – розповіла голова «Голосу».

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Устінова повідомила, що було декілька поїздок українських священників до Вашингтону з поясненнями, що в Україні немає гонінь.

«У нас взагалі унікальна країна, де президент – єврей, міністр оборони – мусульманин, в нас поруч стоять православні й католицькі храми, синагоги й хочуть будувати мечеті. Тому насправді треба більше доносити, що в нас країна не просто мультикультурна, а мультирелігійна, і в нас ніколи не було на цьому ґрунті жодних питань», – додала вона.

Причина такого стану речей, за слова нардепки, полягає в тому, що американці відкривають закон і читають про релігійні організації, хоча в ньому йдеться не про церкву, а про ФСБ. Устінова зазначила, що постійно наводить статистику, скільки московських попів вже зараз сидять за допомогу росіянам, скільки РФ розбомбила церков.

«До мене особисто декілька разів з Сенату зверталися з проханням роз’яснити цей законопроєкт, і я розумію, що це постійна рутинна робота, яку потрібно робити. Бо це питання будуть використовувати, особливо серед республіканців, які є більш релігійними, консервативними, їхній електорат частіше відвідує церкву», – розповіла депутатка.

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Олександра Устінова підкреслила, що законопроєкт стосовно церкви треба обов’язково ухвалити, але при цьому необхідно пояснювати на міжнародній арені, що в документі йдеться взагалі не про церкву.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.