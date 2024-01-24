Країна ЄС виділить понад 15 млн євро біженцям з України

Самоврядуванням Латвії було виділено 15,6 млн євро на підтримку громадян України

Уряд Латвії виділив 15,6 млн євро для покриття витрат, що виникають у муніципальної влади через підтримку біженців з України. Про це, як пише ресурс LSM.lv, повідомило Міністерство з охорони довкілля та регіонального розвитку.

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Уряд передбачив покриття витрат:

на забезпечення розселення та харчування (для первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);

забезпечення соціальної підтримки;

забезпечення освіти;

на підтримку заявок щодо послуг управління;

забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги.

Відповідні витрати компенсуватимуться місцевому самоврядуванню раз на місяць до червня 2024 року.

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Нагадаємо, потік українських біженців залишається помірним та стабільним, і в середньому щомісяця до Латвії знову прибуває 700-800 українців, повідомив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ (МВС) Яніс Бекманіс.

Трохи більше ніж 46 тис. українців зареєстровано для набуття статусу тимчасового захисту. Станом на 23 листопада 32,9 тис. українців зареєструвалися як активні у латвійських самоврядуваннях та звернулися за допомогою. З них 38% становлять чоловіки, 62% – жінки. Більшість із них зареєстровані у великих містах Латвії – Ризі, Лієпаї, Лудзе та Даугавпілсі.

Цього року із Реєстру фізичних осіб виключено 3,1 тис. записів про надання тимчасового захисту. Це означає, що українці повернулися до України чи знайшли притулок в іншій європейській країні.

На даний час за підтримки муніципалітетів розміщено 3117 осіб, є 688 вільних спальних місць. Цього року зовнішній кордон Латвії перетнули 98 886 громадян України, більшість із них – транзитом. З 1 січня цього року всім громадянам України видається посвідка на проживання строком на два роки. Цього року видано 19611 посвідок на постійне проживання.Минулго тижня парламент країни продовжив розширену підтримку українців у Латвії до кінця 2024 року.