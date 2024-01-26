Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду

У Чехії готові допомогти Києву повернути біженців додому, адже вважають продовження тимчасового захисту не надто вигідним рішенням





У Євросоюзі вже зараз мають вирішити, що буде із тимчасовим захистом українців після березня 2025 року. Про це 25 січня у Брюсселі заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мені слід поїхати в Україну та зустрітися зі своїм колегою, і ми маємо обговорити саме ці речі… По суті, Україна справді зацікавлена ​​у тому, щоб максимально можлива кількість людей реально повернулася. І я думаю, ми погодимося з тим, що продовження тимчасового захисту на невизначений термін нікому на даний момент не вигідне», – сказав він.

За його словами, цей механізм добре зарекомендував себе та добре спрацював на першому етапі надання допомоги два роки тому після початку повномасштабної війни в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Однак якщо ми зараз подивимося на склад мігрантів, які приїжджають до Чехії, він зовсім інший, це вже не зовсім матері з дітьми. Це чоловіки, часто із заходу України, де бойові дії не такі інтенсивні, які приїжджають сюди по роботу», – зазначив голова чеського відомства.

У зв'язку з цим Ракушан вважає: зараз у ЄС важливо обговорити, яку модель допомоги держави хочуть продовжувати надавати українським біженцям, і чи є необхідність готуватися до того, що «деякі українці, можливо, 50% тих, хто перебуває на нашій території, захочуть залишитись у Чехії».

«З погляду можливостей ми не можемо дозволити собі перевести цих людей на класичну процедуру надання притулку. Ми повинні вигадати спосіб, який буде заснований на європейському рішенні. Це має бути єдиний підхід, який водночас не мотивуватиме людей до вторинної міграції», – наголосив він, звертаючись до своїх європейських колег.

Нагадаємо, після початку війни до Чехії лише за офіційними даними прибуло понад 350 тис. українських біженців, які отримали тимчасовий захист. У вересні 2023 року країни ЄС домовилися продовжити механізм тимчасового захисту у Європейському Союзі до 4 березня 2025 року. Водночас низка країн уже запроваджує зміни у допомозі українцям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 2024 та наступні роки. Про це на пресконференції за підсумками засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала.

За його словами, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією. У тому числі має бути підготовлена ​​процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають. Вирішенням цього питання займеться комітет міністрів під керівництвом заступника прем'єр-міністра та міністра праці та соціальних справ Маріана Юречки.

Згідно з документом, основними пріоритетами інтеграції з 2023 року є боротьба з дезінформацією, підтримка довгострокового житла, забезпечення навчання чеській мові школярів та курсів для дорослих, підвищення доступності шкіл. А також доступ до системи державного медичного страхування, визнання професійної кваліфікації та гнучкі програми перепідготовки, просвітництво з питань прав та обов'язків біженців та підготовка режиму подальшої соціальної підтримки після закінчення дії статусу тимчасового захисту.

До слова, половині українських біженців у Чехії доводиться віддавати за житло понад 30% своїх доходів. Водночас чверті працевлаштованих біженців не вистачає грошей, щоб покривати щоденні витрати, йдеться у результатах дослідження празького відділення Міжнародної організації з міграції (МОМ).

В середньому родина втікачів від війни віддає 17200 чеських крон (28,3 тис. грн) на місяць за оренду квартири, а за кімнату в гуртожитку – 8 300 чеських крон (13,6 тис. грн). Найбільша вартість орендованого житла складала 38 тисяч чеських крон (62,6 тис. грн), найменша – 5 тисяч чеських крон (8237 грн). За кімнату респонденти платили максимум 24 тисячі крон (39,5 грн), а найменше – 1000 крон (1647 грн).