Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн

Наразі новий штам виявлено у кількох країнах на півдні Африки, у Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії

Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та інших країн, в яких виявлено новий варіант коронавірусу.

У Швейцарії зазначають, що нововиявлений варіант вірусу B.1.1.529 викликає занепокоєння. Він має більше мутацій, ніж будь-який інший варіант, відомий науці.

Передбачається, що цей варіант легше передається, ніж варіант «Дельта», який зараз переважає в Швейцарії. Також існує ймовірність, що попередні вакцини будуть менш ефективними. 25 листопада на позачерговому засіданні ВООЗ також класифікувала новий варіант як тривожний і потенційно небезпечний.

Федеральний уряд негайно вжив заходів, щоб запобігти або принаймні уповільнити поширення нового варіанту в Швейцарії, наскільки це можливо. Усі рейси з Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та Південної Африки заборонені на невизначений термін.

При в’їзді з регіону Південної Африки, Гонконгу, Ізраїлю та Бельгії всі особи повинні також пред’явити негативний тест на Covid-19 з 20:00 26 листопада 2021 року і перебувати на карантині протягом 10 днів. В'їзд з цих країн більше неможливий для осіб, які не є громадянами Швейцарії або не мають дозволу на проживання в Швейцарії або в Шенгенській зоні.

Наразі варіант вірусу був виявлений у кількох країнах на півдні Африки, у Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.

Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Як стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

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