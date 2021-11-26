У Москві екстрено сів літак з главою МЗС Швейцарії

Ігнаціо Кассіс наприкінці жовтня був у Києві та зустрічався з Володимиром Зеленським

Ігнаціо Кассіс наприкінці жовтня був у Києві та зустрічався з Володимиром Зеленським

Літак прямував до Китаю, а сів у столиці РФ

Урядовий літак Швейцарії з очільником МЗС Ігнаціо Кассісом на борту на шляху до Китаю був змушений приземлитися у Москві. Про це повідомляє видання Tribune de Genève.

Причиною екстреної посадки, за даними МЗС Швейцарії, стала «технічна проблема».

У Москві перевірять, чи можливе продовження подорожі до Китаю.

Літак, що прямував рейсом Новосибірськ–Ханчжоу, повернувся в аеропорт вильоту «Толмачево», а потім вирушив до Москви замість Китаю з технічної причини.

Як зазначається, жодної небезпеки для пасажирів літака не було.

Видання нагадує, що у липні урядовий літак з президентом Швейцарії Гі Пармеленом, який прямував на відкриття Олімпійських ігор у Токіо, через технічні проблеми змушений був повернутися до Швейцарії через Латвію.

До слова, 28 жовтня президент Зеленський зустрівся з керівником департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано.

Нагадаємо, раніше Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. До оновленого списку потрапили ще вісім осіб.

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