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    У Москві екстрено сів літак з главою МЗС Швейцарії

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    Ігнаціо Кассіс наприкінці жовтня був у Києві та зустрічався з Володимиром Зеленським&nbsp; - У Москві екстрено сів літак з главою МЗС Швейцарії
    Ігнаціо Кассіс наприкінці жовтня був у Києві та зустрічався з Володимиром Зеленським 
    фото: Офіс президента

    Літак прямував до Китаю, а сів у столиці РФ

    Урядовий літак Швейцарії з очільником МЗС Ігнаціо Кассісом на борту на шляху до Китаю був змушений приземлитися у Москві. Про це повідомляє видання Tribune de Genève.

    Причиною екстреної посадки, за даними МЗС Швейцарії, стала «технічна проблема».

    У Москві перевірять, чи можливе продовження подорожі до Китаю.

    Літак, що прямував рейсом Новосибірськ–Ханчжоу, повернувся в аеропорт вильоту «Толмачево», а потім вирушив до Москви замість Китаю з технічної причини.

    Як зазначається, жодної небезпеки для пасажирів літака не було.

    Видання нагадує, що у липні урядовий літак з президентом Швейцарії Гі Пармеленом, який прямував на відкриття Олімпійських ігор у Токіо, через технічні проблеми змушений був повернутися до Швейцарії через Латвію.

    До слова, 28 жовтня президент Зеленський зустрівся з керівником департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано.

    Нагадаємо, раніше Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. До оновленого списку потрапили ще вісім осіб.

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    Теги: МЗС Росія санкції Швейцарія Китай літак аеропорт
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    У Москві екстрено сів літак з главою МЗС Швейцарії