У Москві екстрено сів літак з главою МЗС Швейцарії
Літак прямував до Китаю, а сів у столиці РФ
Урядовий літак Швейцарії з очільником МЗС Ігнаціо Кассісом на борту на шляху до Китаю був змушений приземлитися у Москві. Про це повідомляє видання Tribune de Genève.
Причиною екстреної посадки, за даними МЗС Швейцарії, стала «технічна проблема».
У Москві перевірять, чи можливе продовження подорожі до Китаю.
Літак, що прямував рейсом Новосибірськ–Ханчжоу, повернувся в аеропорт вильоту «Толмачево», а потім вирушив до Москви замість Китаю з технічної причини.
Як зазначається, жодної небезпеки для пасажирів літака не було.
Видання нагадує, що у липні урядовий літак з президентом Швейцарії Гі Пармеленом, який прямував на відкриття Олімпійських ігор у Токіо, через технічні проблеми змушений був повернутися до Швейцарії через Латвію.
До слова, 28 жовтня президент Зеленський зустрівся з керівником департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано.
Нагадаємо, раніше Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. До оновленого списку потрапили ще вісім осіб.