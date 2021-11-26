Новий штам коронавірусу. Німеччина б'є на сполох та закриває небо

Вже три країни закрили небо через новий штам Covid-19

Німеччина обмежила авіасполучення з ПАР через новий штам коронавірусу

Через новий штам коронавірусу, який недавно з'явився в Південно-Африканській республіці (ПАР), федеральний уряд Німеччини вирішив обмежити повітряне сполучення з африканською країною. Про це пише Spiegel Online.

Федеральне міністерство охорони здоров'я оголосило у п'ятницю, що з вечора суботи ПАР вважатиметься районом із поширенням варіантів коронавірусу.

«У результаті авіакомпаніям дозволено перевозити до Німеччини лише німецьких громадян», – заявило міністерство.

Крім того, всі, хто в'їхав до Німеччини з ПАР, повинні будуть перебувати в карантині протягом 14 днів, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Експерт соціал-демократів у галузі охорони здоров'я Карл Ляутербах, якого також називають можливим новим міністром охорони здоров'я, додав:

«Ми маємо виграти час. Немає нічого гіршого, ніж новий варіант на хвилі, що зростає. Якщо попередні дані виявляться вірними, необхідно негайно ввести обмеження на поїздки»

Агентство з безпеки охорони здоров'я Британії оголосило, що виявлений у ПАР варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який суттєво відрізняється від того, що міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини проти COVID-19.

Через виявлений штам Британія заборонила польоти з ПАР, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні. Відстоюючи заборону, міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що коронавірус навчив вживати негайних дій.

Також Ізраїль запроваджує обмеження на рейси із семи африканських країн через новий небезпечний варіант коронавірусу.

Як відомо, Німеччина третій день поспіль б'є рекорд заражень Covid-19.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Також у ВООЗ заявили, що вакцини зменшують ризик передачі штаму коронавірусу «Дельта» лише приблизно на 40%.

Джерело: Європейська правда