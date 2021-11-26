ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини

Науковці вивчають вплив мутацій штаму B.1.1.529 на діагностику, лікарські препарати та вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає вплив великої кількості мутацій штаму Covid-19 B.1.1.529, виявленого у Південній Африці, на вакцини та діагностику. Про це заявила глава технічної групи підрозділу з надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, передає «РІА Новини».

За її словами, на даний момент є менше 100 повних генетичних послідовностей цього варіанту. Марія Ван Керкхове наголосила, що дослідники ще багато чого не знають про новий штам. Проте вона розповіла, що має велику кількість мутацій. У ВООЗ стурбовані тим, що така кількість мутацій може вплинути на те, як поводиться захворювання, додала фахівець. Вона також зазначила, що вивчається вплив мутацій штаму B.1.1.529 на діагностику, лікарські препарати та вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Також у ВООЗ заявили, що вакцини зменшують ризик передачі штаму коронавірусу «Дельта» лише приблизно на 40%.

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