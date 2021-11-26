Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу

Британці, які повернулися з шести африканських країн, будуть зобов'язані дотримуватися карантину після прибуття

З 26 листопада Лондон припиняє польоти до Ботсвани, Зімбабве, Лесото, Намібії, Есватіні та ПАР

Велика Британія скасовує авіасполучення з шістьма африканськими країнами через новий штам коронавірусу. Про це глава МОЗ Великої Британії Саджид Джавід заявив у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, з 26 листопада Лондон припинить польоти до Ботсвани, Зімбабве, Лесото, Намібії, Есватіні та ПАР. Він зазначив, що це рішення було прийнято через виявлений в африканському регіоні новий штам коронавірусу B.1.1.529, який може бути заразнішим за решту.

Міністр також наголосив, що Агентство з безпеки в галузі охорони здоров'я Великої Британії на даний час займається вивченням цього штаму Covid-19, але необхідно дочекатися отримання конкретніших даних про нього.

Крім цього, він додав, що британці, які повернулися з шести вищевказаних країн, будуть зобов'язані дотримуватися карантину після прибуття.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Також у ВООЗ заявили, що вакцини зменшують ризик передачі штаму коронавірусу «Дельта» лише приблизно на 40%.