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Сили оборони атакували один з головних нафтохімічних вузлів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони атакували один з головних нафтохімічних вузлів РФ
Наслідки атаки на РФ
фото: Генштаб

Масштаби завданих збитків уточнюються

У ніч на 15 листопада Сили оборони України уразили три підприємства російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Уражено ПАТ «Нижньокамськнафтохім» – один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи, ключова виробнича площадка холдингу «Сибур». На території «Нижньокамськнафтохіму» пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.

«Саме тут випускають синтетичні каучуки, синтетичний поліізопрен, бутилові каучуки та пластики – лише синтетичних каучуків завод продає на десятки мільярдів рублів щороку. На перший погляд – мирна хімія. Насправді без цієї продукції не обходиться жодна армія: з синтетичного каучуку роблять шини для військових вантажівок, бронетехніки та літаків, ущільнювачі, шланги й гумотехнічні вироби для техніки. А окремі види синтетичних каучуків стають зв'язувальною основою твердого ракетного палива, на якому літають і балістичні «Іскандери». Саме тому російська каучукова промисловість давно стала однією із цілей Сил оборони», – пояснив Генштаб.

Також, за інформацією Генерального штабу, уражено єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі «ТАІФ-НК». Це великий нафтопереробний комплекс із глибиною переробки понад 95%, який працює з важкою високосірчистою нафтою та газовим конденсатом. Його продукцію використовують для виробництва пального, а також як сировину для нафтохімічної промисловості та військових потреб. На об'єкті зафіксовано пожежу.

Зазначається, що масштаби завданих збитків на обох підприємствах уточнюються.

До того ж цієї ж доби під ураження потрапив ще один об'єкт ВПК Росії – АТ «Моноліт» у Трубчевську Брянської області. Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою.

Нагадаємо, у російському Татарстані після атаки безпілотників спалахнула пожежана одному з промислових підприємств Нижньокамська. Місцеві припускають, що під удар потрапив «Нижньокамськнафтохім» – один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії, який належить групі «Сибур».

Також у ніч на 15 листопада дрони атакували Таганрог. Унаслідок чого пошкоджено електропідстанції та міст на трасі Р-280. 

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Теги: Генштаб війна росія

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