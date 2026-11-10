Приїхала з-за кордону до Ужгорода: СБУ затримала пособницю окупантів із Донбасу

Слідство встановило, що за участі фігурантки Росія «перереєструвала» на окупаційний «Донбасгаз» комплекс споруд

Служба безпеки України затримала в Ужгороді колишню посадовицю окупаційного підприємства «Донбасгаз», яка співпрацювала з російськими загарбниками на тимчасово окупованій території Донецької області. Підозрювана приїхала до України через треті країни, щоб владнати особисті справи. Її затримали в орендованій квартирі на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними слідства, фігурантка – мешканка Волноваського району, яка до російської окупації працювала у сфері транспортування та розподілу енергоносіїв. Після захоплення селища Донське вона перейшла на бік ворога, а згодом увійшла до керівного складу окупаційного концерну «Донбасгаз».

Упродовж 2022-2023 років жінка обіймала посаду очільниці так званої ділянки управління з газопостачання та газифікації. На цій посаді вона здійснювала управлінську та фінансово-господарську діяльність підприємства.

Слідство встановило, що за участі фігурантки Росія «перереєструвала» на окупаційний «Донбасгаз» комплекс споруд, обладнання та інші матеріальні цінності захопленої частини української газотранспортної системи.

Крім того, жінка організовувала під’єднання місцевих абонентів до газопостачання від російського оператора за так званими тарифами «ДНР». За даними СБУ, це мало забезпечувати надходження коштів до бюджету країни-агресорки.

Співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність підозрюваної, встановили факт її в’їзду на підконтрольну Україні територію через західний кордон і затримали. Під час обшуку в неї вилучили два мобільні телефони та флеш-носій із доказами співпраці з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі місцеву жительку, яка, за даними слідства, працювала на російську ФСБ та збирала інформацію для підготовки ударів по паливній інфраструктурі й логістичних об’єктах.