Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих

ДСНС Києва: одну людину травмовано у будинку, де вибито вікна в п'ятиповерхівках, ще двоє постраждалих, серед них дитина, – за іншими адресами

Проти ночі 7 листопада російські окупанти обстріляли Солом'янський район столиці: сталася пожежа, зазнали пошкоджень житлові будинки та нежитлова будівля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Що пошкоджено

Рятувальники зафіксували наслідки обстрілу за кількома адресами району:

На одній із адрес частково зруйновано фасад на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Пожежі не було, жертв і постраждалих немає.

За трьома іншими адресами вибуховою хвилею вибито вікна в п'ятиповерхових будинках. Одну людину травмовано.

На території дитячого садка внаслідок влучання зруйновано двоповерхову будівлю.

За ще однією локацією загорілися припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано.

Постраждалі

Загалом травми дістали троє людей. Одна з них – там, де вибуховою хвилею повилітали вікна. Ще двоє, серед них дитина, постраждали за іншими двома адресами. Вік і стан потерпілих, а також потребу в госпіталізації рятувальники не уточнили.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в ніч проти 7 листопада Росія запускала балістичні ракети на Київ, Полтавщину та Черкащину. Повітряну тривогу оголосили о 01:02. Спершу Повітряні сили ЗСУ говорили про щонайменше три балістичні ракети в напрямку столиці, згодом їхня кількість зросла. Мер Києва Віталій Кличко писав про вибухи в передмісті.

До слова, тієї ж ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок у селі Богданівка Броварського району на Київщині. Жінка самостійно вибралася з-під уламків, а її чоловіка деблокували рятувальники ДСНС. Подружжя дістало травм, пожежу ліквідували.

Також у ніч проти 6 листопада окупанти вдарили по Київській області. За даними очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Бориспільському районі вогонь повністю знищив приватний будинок і господарську споруду, троє місцевих жителів зазнали травм. В Обухівському районі вибуховою хвилею вибило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.