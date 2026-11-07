Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих
Рятувальники й комунальні служби продовжують роботу на місцях
фото: ДСНС Києва

ДСНС Києва: одну людину травмовано у будинку, де вибито вікна в п'ятиповерхівках, ще двоє постраждалих, серед них дитина, – за іншими адресами

Проти ночі 7 листопада російські окупанти обстріляли Солом'янський район столиці: сталася пожежа, зазнали пошкоджень житлові будинки та нежитлова будівля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Що пошкоджено

Рятувальники зафіксували наслідки обстрілу за кількома адресами району:

На одній із адрес частково зруйновано фасад на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Пожежі не було, жертв і постраждалих немає.

За трьома іншими адресами вибуховою хвилею вибито вікна в п'ятиповерхових будинках. Одну людину травмовано.

Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих фото 1

На території дитячого садка внаслідок влучання зруйновано двоповерхову будівлю.

Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих фото 2
Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих фото 3

За ще однією локацією загорілися припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано.

Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих фото 4

Постраждалі

Загалом травми дістали троє людей. Одна з них – там, де вибуховою хвилею повилітали вікна. Ще двоє, серед них дитина, постраждали за іншими двома адресами. Вік і стан потерпілих, а також потребу в госпіталізації рятувальники не уточнили.

Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих фото 5

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в ніч проти 7 листопада Росія запускала балістичні ракети на Київ, Полтавщину та Черкащину. Повітряну тривогу оголосили о 01:02. Спершу Повітряні сили ЗСУ говорили про щонайменше три балістичні ракети в напрямку столиці, згодом їхня кількість зросла. Мер Києва Віталій Кличко писав про вибухи в передмісті.

До слова, тієї ж ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок у селі Богданівка Броварського району на Київщині. Жінка самостійно вибралася з-під уламків, а її чоловіка деблокували рятувальники ДСНС. Подружжя дістало травм, пожежу ліквідували.

Також у ніч проти 6 листопада окупанти вдарили по Київській області. За даними очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Бориспільському районі вогонь повністю знищив приватний будинок і господарську споруду, троє місцевих жителів зазнали травм. В Обухівському районі вибуховою хвилею вибило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

Читайте також:

Теги: пожежа росія окупанти Віталій Кличко Київ рятувальники безпілотник дитина балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки відключення світла у Київській області 9 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 9 жовтня 2026 року
8 жовтня, 22:15
Військовий створює патріотичні композиції та планує виконати їх після повернення додому
Воїн Нацгвардії написав 73 патріотичні пісні в полоні: окупанти не погоджуються на обмін
23 жовтня, 20:51
Такий вигляд мала Дарницька ТЕЦ до 2022 року
У двох районах Києва тимчасово припинене гаряче водопостачання після обстрілу ТЕЦ-4
15 жовтня, 09:21
Тротилова шашка, вилучена правоохоронцями у чоловіка на вулиці Рубежівській
У Києві затримано чоловіка, який розгулював із тротиловою шашкою в кишені
16 жовтня, 09:28
Під час екстрених відключень графіки не діють
Екстрені відключення світла 23 жовтня 2026 року введено у Києві та області
23 жовтня, 11:01
Столичний міський голова Віталій Кличко на пошкодженому росіянами Південному мосту
Кличко: Київ намагається віднайти 1 млрд грн на будівництво водних переправ
30 жовтня, 16:18
Житловий будинок у результаті влучання ворожого БпЛА вигорів вщент
Атака на Київщину: у Хотові ворожий дрон вбив дитину (оновлено)
3 листопада, 16:16
Кияни набирають воду у бюветах
У столиці почалися перебої з водою через знеструмлення «Київводоканалу»
5 листопада, 14:27
Наразі правоохоронці перевіряють факти виведення грошей на рахунки підконтрольних ФОП за вже оплаченими актами
Обшуків у приміщеннях «Київтеплоенерго» не було: прокуратура спростувала заяву столичної влади
Вчора, 15:35

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих
Окупанти обстріляли Київ: пошкоджено дитсадок, троє постраждалих
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку
На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua