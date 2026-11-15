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Атака на міст у Таганрозі: з'явилося фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на міст у Таганрозі: з'явилося фото наслідків
Наслідки атаки на Мелентьєвський міст у Ростовській області
фото: Exilenova+/Telegram

Рух через міст на 64-му кілометрі траси перекрито

У ніч на 15 листопада дрони атакували Таганрог. Унаслідок чого пошкоджено електропідстанції та міст на трасі Р-280. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

«В результаті повітряного удару пошкоджено ділянку траси Р-280 – дорожнє полотно мосту через залізничні колії в Некліновському районі. Пошкоджено чотири автомобілі. Пожежі немає. Рух через міст на 64-му кілометрі траси перекрито. Екстрені служби працюють на місці події. Рух автомобільного транспорту організовано через Таганрог і село Покровське», – йдеться у повідомленні.

За даними російської влади, рух через міст на 64-му кілометрі траси перекрито.

Моніторингові пабліки додали, що з'явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області після нічної атаки. Міст з’єднує Миколаївку та Андрієво-Мелентьєво.

Атака на міст у Таганрозі: з'явилося фото наслідків фото 1

«Через нього проходить об’їзний маршрут із виїздом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя, який використовується після пошкодження Наталіївського мосту через Міус», – наголосили пабліки.

Нагадаємо, у російському Татарстані після атаки безпілотників спалахнула пожежана одному з промислових підприємств Нижньокамська. Місцеві припускають, що під удар потрапив «Нижньокамськнафтохім» – один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії, який належить групі «Сибур».

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Теги: війна росія

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