Французький історик пояснив, в чому помиляються охочі здати Донбас заради миру

Росія веде війну проти України не заради територій, а для відновлення повного контролю над Києвом

Ніколя Верт заявив, що російський режим був і залишається імперіалістичним

Військові цілі Путіна в Україні полягають не в захопленні територій, а у встановленні контролю над країною. Адже Росія ніколи не існувала без своєї імперії. Таку думку висловив французький історик і радянолог Ніколя Верт в інтерв’ю французькому публіцисту Едві Пленелю, співзасновнику впливового інтернет-видання Mediapart. Про це повідомляє «Главком».

Ніколя Верт заявив, що російський режим був і залишається імперіалістичним.

❗️«Воєнні цілі Путіна в Україні полягають не в захопленні території, а у встановленні свого контролю. Тому що Росія ніколи не існувала без своєї імперії», – французький історик і радянолог Ніколя Верт В інтерв’ю французькому публіцисту Едві Пленелю, співзасновнику впливового інтернет-видання Mediapart, Ніколя Верт заявив, що російський режим був і залишається імперіалістичним. За його словами, ані російське суспільство, ані Кремль так і не змирилися з розпадом СРСР. Тому війна проти України, на думку історика, ведеться не за території, а за відновлення повного російського контролю над Києвом. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 25, 2026

Він наголосив, що ані російське суспільство, ані Кремль так і не змирилися з розпадом СРСР. Тому, на думку Ніколя Верта, Росія веде війну проти України не заради територій, а для відновлення повного контролю над Києвом.

«Ще у 1918 році Ленін вигукував: «Якщо ми втратимо Україну, ми програємо!». Адже Україна була найбільш процвітаючою та економічно найбагатшою частиною новоствореного Радянського Союзу. Сталін говорив те саме. І Путін, і Росія сьогодні повторюють те саме: нам потрібна Україна», – зазначив історик.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки Росії без надійних гарантій безпеки можуть створити загрозу нового вторгнення. За словами глави держави, припинення вогню або заморожування війни не забезпечить тривалого миру, якщо Москва використає паузу для підготовки чергового наступу.

До слова, раніше «Главком» розповідав, яку допомогу Україна має отримати на шляху до вступу в НАТО. Питання підтримки партнерів залишається одним із ключових у дискусіях про майбутню безпеку України.