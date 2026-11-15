У Росії спалахнула пожежа на заводі нафтохімічного гіганта

Підприємство виробляє синтетичний каучук, на який припадає значна частка світового ринку

У російському Татарстані після атаки безпілотників спалахнула пожежа на одному з промислових підприємств Нижньокамська. Місцеві припускають, що під удар потрапив «Нижньокамськнафтохім» – один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії, який належить групі «Сибур». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

На оприлюдненому відео видно масштабну пожежу на території промислового об'єкта. Над підприємством здіймається густий дим, осередок горіння помітний на значній відстані.

За попередніми повідомленнями, ціллю атаки міг стати саме «Нижньокамськнафтохім». У промисловій зоні міста розташовані також великі нафтопереробні підприємства «ТАНЕКО» та «ТАИФ-НК».

«Нижньокамськнафтохім» входить до групи «Сибур» – найбільшої нафтохімічної компанії Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, пластиків та іншої хімічної продукції. Його матеріали використовують у шинній, автомобільній, будівельній та інших галузях промисловості.

Чим особливий російський нафтохімічний гігант

За даними компанії, «Нижньокамськнафтохім» входить до десятки найбільших світових виробників синтетичних каучуків. За окремими напрямами виробництва підприємство називає себе світовим лідером. Зокрема, йдеться про ізопреновий та галобутиловий каучуки.

Завод синтетичних каучуків має дев'ять виробництв, а його річна потужність за всіма видами цієї продукції сягає 550 тис. тонн. Каучук використовують для автомобільних шин, медичних виробів, взуттєвих підошов, клеїв, дорожніх і покрівельних матеріалів. За твердженням керівництва підприємства, кожна сьома шина в Росії виготовлена з нижньокамського каучуку.



мапа: Falconins / Telegram

У 2025 році завод встановив рекорд за майже 60-річну історію – випустив 3 млн тонн товарної продукції. Це на 400 тис. тонн більше, ніж роком раніше.

Важливу роль у нарощуванні виробництва відіграв новий етиленовий комплекс ЕП-600. Його потужність становить 600 тис. тонн етилену на рік. Компанія називає цей проєкт найбільшим нафтохімічним інвестиційним проєктом Татарстану з радянських часів.



Один із великих виробничих об'єктів підприємства. фото з відкритих джерел

Ще одна особливість підприємства – виробництво гексену. У серпні 2025 року «Сибур» отримав першу продукцію на установці, яку компанія називає єдиною такою в Росії. Гексен використовують для виготовлення поліетилену преміальних марок. Потужність установки перевищує 50 тис. тонн на рік.



Де розташований завод і чи атакували його раніше

Нижньокамськ розташований у Республіці Татарстан, приблизно за 1200 км від кордону України. Місто є одним із ключових промислових центрів Росії, де зосереджені нафтохімічні та нафтопереробні потужності.

Промислова зона Нижньокамська вже неодноразово опинялася під атаками безпілотників. Зокрема, 10 серпня 2026 року українські Сили оборони підтвердили ураження нафтопереробного комплексу «ТАНЕКО». Після удару там виникла пожежа. Тоді ж моніторингові ресурси повідомляли про можливу атаку на «Нижньокамськнафтохім», однак підтверджень ураження саме цього підприємства не було.

Про попередні атаки на промисловий вузол міста «Главком» писав у матеріалах про удари по нафтохімічному кластеру Татарстану та ураження НПЗ «ТАНЕКО».

Окремо варто згадати інцидент 31 березня 2026 року. На території самого «Нижньокамськнафтохіму» стався потужний вибух, після якого виникла пожежа. Тоді російська влада запроваджувала режим надзвичайної ситуації через аварію на виробничому об'єкті. Причину інциденту пов'язували з технологічним процесом, а не атакою безпілотників.



мапа: worldmilitares / Telegram

Нагадаємо, у серпні та вересні 2026 року Нижньокамськ неодноразово опинявся під атаками безпілотників. Під удар потрапляли об'єкти нафтової інфраструктури міста, зокрема НПЗ «ТАНЕКО». Українські Сили оборони підтверджували ураження цього підприємства.