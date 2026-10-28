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Мирні переговори в Абу-Дабі. Зеленський назвав визначальний фактор

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мирні переговори в Абу-Дабі. Зеленський назвав визначальний фактор
Президент також заявив, що, на його думку, Росія затягує переговорний процес
фото: Офіс президента України

Президент прокоментував заплановану тристоронню зустріч в Абу-Дабі на рівні технічних команд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення запланованої тристоронньої зустрічі переговорних груп України, США та Росії в Абу-Дабі залежить передусім від американської сторони. За його словами, Київ і Москва погодилися з таким форматом, однак Сполучені Штати зосереджені на ситуації на Близькому Сході. Про це президент розповів на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«На мій погляд, ця зустріч в Абу-Дабі залежить від американської сторони: приблизно так, як це було із зустріччю в Брюсселі. «Росіяни підтвердили, ми підтвердили. На мій погляд, сьогодні це залежить вже не від росіян і не від нас. Сьогодні Абу-Дабі залежить від американської сторони», – сказав Зеленський.

Він пояснив, що для США основним фокусом уваги залишається Близький Схід. Президент припустив, що там може посилитися ескалація, і це впливатиме на графік та подальший перебіг переговорів.

Окремо президент висловився про вимоги Москви щодо зміни безпекового формату в Європі, зокрема можливого повернення НАТО до конфігурації 1997 року. За його словами, Росія продовжує порушувати питання гарантій безпеки для себе, пов’язуючи його з гарантіями для України.

«Не можна обговорювати з Росією будь-які глобальні гарантії безпеки для них до того, поки ще не зрозуміло, як і на якій основі закінчиться їхня війна проти України, і поки ми не знаємо, які гарантії безпеки будуть у нас», – наголосив Зеленський.

Він додав, що питання можливого виведення інфраструктури НАТО з окремих територій мають вирішувати країни Альянсу, а не Росія чи Україна, яка не є його членом. Водночас будь-який безпековий відступ президент вважає проявом слабкості Альянсу.

Глава держави також припустив, що Вашингтон обговорює з Москвою питання Ірану та можливу роль Росії в цьому конфлікті. Він поставив під сумнів заяви про незначну допомогу Росії Тегерану й наголосив, що Москва не є союзником США.

«Росія – союзник сильного Трампа, який може накласти на них санкції. Треба показувати свою начебто «союзність» і «теплі відносини», щоб Трамп не наклав санкції, відкладав рішення і не зробив якісь різкі кроки», – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що, на його думку, Росія затягує переговорний процес без суттєвих результатів щодо деескалації, очікуючи на подальший розвиток політичної ситуації у США та результати американських виборів.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після телефонної розмови президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним з’явилося відчуття, що Москва серйозно налаштована на участь у запланованій тристоронній зустрічі в Абу-Дабі. За словами глави держави, переговори технічних груп мають відбутися в листопаді.

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Теги: США росія Україна війна переговори Володимир Зеленський

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