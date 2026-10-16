«Зеленський – не та людина, з якою нам добре мати справу»: Трамп

За словами Трампа, домовлятися з Путіним йому легше, ніж із Зеленським, а війна невдовзі завершиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що не є великим шанувальником Володимира Зеленського, і розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу Newsmax.

Розмова з ведучим програми «Finnerty» Робом Фіннерті відбулася 15 жовтня в Білому домі. Ведучий запитав про відновлення українських атак на російські НПЗ, і Трамп відповів, що вважає це шкідливим для світового ринку пального.

«Зеленський не та людина, з якою нам добре мати справу. Байден дав йому сотні мільярдів доларів, техніки на мільярди й мільярди доларів», – сказав Трамп.

Чому Трамп розкритикував удари по НПЗ

За його словами, якщо Зеленський знову б'є по нафтопереробних заводах, то лише підвищує світові ціни на нафту.

«Це ганьба. Є багато інших цілей», – заявив американський президент. На його думку, удари по заводах, які виробляють дизельне пальне, шкодять усьому світові, а не лише Росії.

Трамп уже висував Києву вимогу не чіпати цю галузь. 10 жовтня він розповів, що передав Зеленському таку позицію: «Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне».

скриншот: відео Newsmax

«Він не хоче домовлятися»

Ведучий запитав, чи втратив американський президент віру в українського лідера. Трамп відповів, що врегулювання все одно настане, але вже без Зеленського.

«Думаю, зрештою вони дійдуть до якогось урегулювання. Зроблять вони це не з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче, але насправді не хоче. Ні, я не великий шанувальник Зеленського. Вони зруйнували цю країну», – заявив президент США. Кого саме він мав на увазі під «вони», у цитаті не зазначено.

За словами Трампа, війна має закінчитися невдовзі, адже обидва лідери, як він вважає, хотіли б її завершення. Проте з Зеленським, зізнався він, йому домовлятися складніше, ніж із Путіним.

«Як ви знаєте, Путін ненавидить Зеленського, а Зеленський ненавидить Путіна. А коли є така ненависть, дуже важко щось урегулювати», – додав він, повторивши, що війна «ніколи не мала починатися».

Раніше Трамп уже стверджував, що Путін прагне угоди більше, ніж Зеленський.

Вибори, Крим і людські ресурси

Трамп знову заявив про потребу виборів в Україні.

«Я думаю, вибори потрібні, бо ніхто не каже мені, що люди в Україні задоволені тим, що ракети влучають у їхні багатоквартирні будинки», – сказав він.

Початок війни американський президент пов'язав із каденцією Барака Обами, за якої, за його словами, Україну «змусили віддати Крим». Півострів він назвав найціннішою частиною України й «найкрасивішим шматком землі». «Я девелопер, я знаюся на хорошій землі», – пояснив Трамп.

Він також заявив, що Росія може втратити мільйон людей, а в України таких ресурсів немає.

Нагадаємо, в інтерв'ю NPR Зеленський розповів, що українські генерали отримали попередження про можливе припинення американської підтримки через удари по російських НПЗ. Трамп тоді запевнив, що Вашингтон і далі ділиться розвідданими з Києвом.