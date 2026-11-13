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Зеленський наказав терміново посилити захист ППО однієї з ключових галузей України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський наказав терміново посилити захист ППО однієї з ключових галузей України
Зеленський також доручив посилети вогневі групи для захисту критичної інфрастуктури
фото: Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський доручив посилити протиповітряну оборону об’єктів аграрної промисловості, які можуть бути цілями російських атак. Для цього планують забезпечити визначені підприємства засобами ППО та оновити роботу мобільних вогневих груп. Про це глава держави повідомив за підсумками селектора щодо ситуації в регіонах, пише «Главком».

За словами Зеленського, відповідні доручення отримали командувач Повітряних сил ЗСУ, прем’єр-міністр та міністр аграрної політики.

«Були також доручення командувачу Повітряних сил, прем’єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених об’єктів аграрної промисловості», – зазначив президент.

Він не уточнив, які саме підприємства отримають додатковий захист, скільки об’єктів планують охопити та які засоби протиповітряної оборони для цього залучать.

Аграрна промисловість є однією з ключових галузей української економіки. Російські війська регулярно атакують українську інфраструктуру, зокрема об’єкти, пов’язані з виробництвом, зберіганням і транспортуванням аграрної продукції.

Нагадаємо, під час селектора Зеленський також обговорив із військовим командуванням та урядом захист енергетичної інфраструктури, зокрема трансформаторів та іншого обладнання енергосистеми.

Варто нагадати, що Україна звернулася до американської сторони та компанії SpaceX через обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starshield для українських військових. Воно діє вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях і, зокрема, заважає застосовувати дрони-перехоплювачі проти реактивних російських «шахедів».

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Теги: Володимир Зеленський війна системи ППО

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