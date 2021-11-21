Прем'єрка Естонії прокоментувала ситуацію із міграційною кризою на східному кордоні ЄС

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в неділю Польщу за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС. Про це вона сказала на спільній прессконференції у Талліні з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, інформує пресслужба уряду Естонії.

«У нас відбулася дуже змістовна зустріч, – сказала вона. – Я подякувала Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС. Польща дуже добре з цим впоралася».

Як додала Каллас, «тиск на кордоні буде продовжуватися, оскільки Лукашенко не досяг своїх цілей».

«У цій напруженій ситуації особливо важливий швидкий і ефективний обмін інформацією, союзники постійно проводять консультації на різних рівнях, і ми плануємо працювати за допомогою міжнародних організацій», – сказала Кая Каллас.

Прем'єр-міністерка Естонії закликала також до якнайшвидшого введення нового пакету санкцій ЄС проти Мінська.

«У разі гібридної атаки ключовим є введення нових і жорстких санкцій, – стверджувала естонська прем'єрка. – По-друге, ми робимо наголос на дипломатичний тиск, щоб чинити тиск на держави відправлення і транзиту (мігрантів), і тут ми домоглися великих успіхів. По-третє, це ставка на полегшення гуманітарної ситуації і повернення мігрантів».

Каллас поклала відповідальність за гуманітарну ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі на Мінськ.

«Це відповідальність Білорусі, – сказала вона. – Всі порушення прав людини відбуваються на території Білорусі. Мінськ повинен допустити правозахисників до Білорусі. Люди, яких обманним шляхом заманюють до Білорусі, знаходяться там на законних підставах».

Як зазначила естонська прем'єрка, прямої загрози естонському кордону в даний час немає.

«Однак, враховуючи те, що відбувається у сусідніх країнах, ми також повинні бути готові до небезпеки, – сказала вона. – Таким чином, Естонія зміцнила свій зовнішній кордон, і ми відпрацювали свою готовність справлятися із різними ситуаціями, і в даний час проходять додаткові навчальні збори резервістів «Шип – 2021», які я вчора відвідала в Нарві».

За словами Каллас, у ході зустрічі з Моравецьким вона також обговорила ситуацію на сході України, де, за її твердженням, існує ризик ескалації.

«Мета співпраці союзників – запобігти цій ескалації, – сказала Каллас. – НАТО продовжить стежити за ситуацією і консультуватися з Україною на постійній основі. Необхідно посилити стримування, і нинішня картина показує, що ще багато чого належить зробити».

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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