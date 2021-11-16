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    Польські силовики застосували газ та водомети проти мігрантів, що намагалися прорватися з Білорусі

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    Водомети були використані для того, щоб відігнати мігрантів від огорожі - Польські силовики застосували газ та водомети проти мігрантів, що намагалися прорватися з Білорусі
    Водомети були використані для того, щоб відігнати мігрантів від огорожі
    фото: скріншот з відео

    Біля контрольно-пропускного пункту лунають вибухи світлошумових гранат

    16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати. Відеотрансляцію з місця подій веде російське видання РБК.

    Як видно на відео, з польського боку застосовуються щодо мігрантів, деякі з яких налаштовані досить агресивно, водомети та світлошумові гранати. Таким чином силовики, вочевидь, намагаються відігнати мігрантів від огорожі. Мігранти зі свого боку кидають у польських правоохоронців каміння.

    Крім того, уздовж кордону лунають поодинокі постріли. Ситуація біля пункту пропуску залишається вкрай напруженою.

    Раніше мігранти вже влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти військові кордон
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    Польські силовики застосували газ та водомети проти мігрантів, що намагалися прорватися з Білорусі