У Литві виключили можливість переговорів із Білоруссю щодо конфлікту на кордоні

Ситуація загострилася 8 листопада, коли біля польсько-білоруського кордону виявилося близько 3 тис. нелегалів

Влада Литви допустила контакти з Білоруссю на технічному рівні врегулювання

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що Вільнюс не бачить можливості ведення переговорів із Мінськом щодо врегулювання міграційної кризи. Про це вона сказала в ефірі телеканалу LRT.

«Не уявляю собі, як можна вести якісь переговори, політичні переговори з кримінальними злочинцями», - заявила глава МВС.

Вона допустила контакти з Білоруссю на технічному рівні врегулювання.

За словами Білотайте, у кризі винен Лукашенко і тільки він має відповідати за «муки людей».

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що переговори західних лідерів із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком неминучі для вирішення міграційної кризи на кордоні.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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