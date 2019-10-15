Через тайфун в Японії загинули 66 людей
Тайфун «Хагібіс» приніс сильні вітри і проливні дощі, в результаті близько 200 річок вийшли з берегів
В багатьох районах Японії протягом двох днів випало до 40% щорічної норми опадів
Число загиблих в результаті тайфуну «Хагібіс», який обрушився на Японію, зросло до 66 осіб.
Рятувальні бригади продовжують пошуки більше десяти осіб, повідомляє у вівторок телекомпанія NHK з посиланням на дані місцевої влади.
Найбільше постраждала префектура Фукусіма на північному сході Японії, там загинули 25 людей.
«Хагібіс» приніс сильні вітри і проливні дощі, в результаті близько 200 річок вийшли з берегів. Дамби прорвалися приблизно на 50 з них, що викликало повені на великих територіях.
Більше 10 тисяч будинків були пошкоджені. Сильний дощ також викликав близько 140 зсувів по всій країні.
Влада повідомила, що в багатьох районах протягом двох днів випало до 40% щорічної норми опадів.
Одна із залізничних компаній повідомила, що 10 поїздів, у складі яких 120 вагонів, були пошкоджені через підвищення рівня води, за деякими оцінками, на чотири метри.
Тайфун «Хагібіс» ударив по території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.
Метеорологи попередили, що «Хагібіс» може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули більш як 1200 осіб.
Нагадаємо, під час евакуації у місті Івакі префектури Фукусіма, яка проводиться через тайфун «Хагібіс», 77-річна жінка загинула внаслідок падіння з вертольота.