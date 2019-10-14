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    У світі

    Кількість жертв тайфуну «Хагібіс» у Японії зросла до 42

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    Кількість жертв тайфуну «Хагібіс» у Японії зросла до 42
    Фото Укрінформ

    В районах, через які пройшов тайфун, продовжують відновлювати інфраструктуру

    Щонайменше 42 особи в Японії стали жертвами тайфуну «Хагібіс», який обрушився у вихідні на центральні й східні регіони країни.

    Про це повідомляє NHK.

    У свої будинки досі не можуть повернутися 30 тисяч осіб, заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе на нараді кризового штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха.

    Прем’єр розпорядився створити спеціальні групи життєзабезпечення в постраждалих районах, які допомагали б відновити водопостачання та подачу електрики, а також стежили за умовами життя в евакуаційних центрах.

    В районах, через які пройшов тайфун, продовжують відновлювати інфраструктуру. До робіт залучені рятувальники та підрозділи сил самооборони. У Токіо і сусідніх префектурах в результаті обривів ліній електропередачі без світла залишаються близько 53 тис. будинків. Більш ніж у 130 тис. квартир і будинків по всій країні відсутнє водопостачання.

    Залізничний транспорт, у тому числі швидкісні експреси, як очікується, увійде у графік у протягом дня. Столичні аеропорти Наріта і Ханеда в понеділок приймають і відправляють рейси у звичайному режимі.

    Тайфун «Хагібіс» ударив по території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо. 

    Метеорологи попередили, що «Хагібіс» може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули більш як 1200 осіб.

    Нагадаємо, під час евакуації у місті Івакі префектури Фукусіма, яка проводиться через тайфун «Хагібіс», 77-річна жінка загинула внаслідок падіння з вертольота.

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