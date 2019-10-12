Японія оголосила про евакуацію 9 млн людей через тайфун «Хагібіс»



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Наслідки тайфуну «Хагібіс» на схід від Токіо, 12 жовтня 2019 року Фото: Kyodo / Reuters

Вважається, що тайфун «Хагібіс», буде найсильнішим за останні 60 років

Влада Японії оголосила евакуацію та надала рекомендації евакуюватися для дев’яти мільйонів жителів країни.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Як зазначається, до вечора суботи, 12 жовтня, планується евакуюватися 1,12 млн осіб.

Ще майже 8 млн порекомендували залишити потенційно небезпечні території.

Евакуація оголошена через високу небезпеку загрози життю і здоров’ю. Вважається, що тайфун «Хагібіс», буде найсильнішим за останні 60 років.

Один з користувачів мережі опублікував відео, на якому показані наслідки тайфуну «Хагібіс», що обрушився на узбережжя Японії.

На запису можна побачити перекинуті авто. Крім того, на відео видно зруйновані стовпи електропередач, а також знищені конструкції.

Відомо, що «Хагібіс» прямує на Японію з південного сходу. На даний момент швидкість вітру становить 45 м / c. При цьому місцями його пориви досягають 65 м / c.

Я повідомлялося, у Японії через надпотужний тайфун «Хагібіс», що наразі наближається до центральної частини країни, в сусідніх з Токіо районах десятки тисяч мешканців залишилися без електрики.