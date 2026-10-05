Снаряд влучив в автобус біля пункту пропуску «Паланка»: постраждав прикордонник

Роботу пункту пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» призупинено

Сьогодні, 5 жовтня, в районі пункту пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» стався інцидент внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прикордонну поліцію Молдови.

«Близько 09:38 поблизу ПП «Паланка» впав снаряд, який після удару об землю відскочив і влучив у маршрутний автобус, що стояв біля шлагбаума. У цих умовах робота прикордонного пункту «Паланка» (Республіка Молдова) – «Маяки – Удобне» (Україна) була припинена», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, снаряд спричинив пошкодження автобуса та диспетчерської будки, а один співробітник прикордонної служби отримав легкі поранення.

«Прикордонна поліція спільно з Митною службою постійно відстежує ситуацію з метою її врегулювання та підтримує зв’язок із відповідними органами влади України. Громадянам рекомендується утриматися від поїздок у цю зону, а в разі, якщо вони почують характерні для дронів звуки або вибухи поблизу кордону, зберігати спокій, сховатися в безпечному місці всередині помешкань та слідкувати виключно за інформацією, що надходить від органів влади», – наголошується у заяві.

Також мешканців просять не наближатися до можливих уламків літальних апаратів, боєприпасів чи інших невідомих предметів та негайно повідомляти про це владі через службу 112.

Держприкордонслужба також підтвердила, що через загрозу безпеці рух через пункт пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» тимчасово призупинений.

«Просимо громадян під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий «Старокозаче – Тудора», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, уранці 3 жовтня повітряний простір Молдови перетнули п'ять безпілотників. Інциденти зафіксували на тлі масованої російської атаки по Україні.