Серія вибухів прогриміла у Молдові під час атаки РФ на Україну

Уламки безпілотників виявили одразу в кількох районах

Уранці 3 жовтня повітряний простір Молдови перетнули п'ять безпілотників. Інциденти зафіксували на тлі масованої російської атаки по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони та Генеральний інспекторат поліції Молдови.

За даними Служби авіаційних операцій Національної армії, дрони перетнули повітряний простір країни приблизно з 07:45 до 08:00. Національна інтегрована система моніторингу зафіксувала безпілотники поблизу Нових Анен, Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори та Каушан. Згодом у Міністерстві оборони повідомили про вибухи, які чули жителі різних районів країни.

❗️У Молдові вранці пролунала серія вибухів у кількох районах



Близько 7:50 вибух стався на околиці Каушан – після нього в небо здійнявся густий дим. На місці виявили фрагменти БпЛА.



Уламки також знайшли поблизу Дубовки, Хинчешт і в районі Аненій-Ной. Біля Крокмазу в районі… pic.twitter.com/9FM3Jxa3jt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Повідомлення надходили з Крокмаза, Делакеу, Пугачен, Нових Анен, Бозиен, Хинчешт, Дубовки, Константиновки та Каушан. На місця подій направили співробітників поліції та Національної армії.

Близько 07:50 поліція Каушан отримала повідомлення про вибух за межами міста. Правоохоронці виявили там уламки безпілотника та густий дим. Фрагменти дронів також знайшли поблизу Дубовки та Хинчешт.

Після падіння уламків дрона загорілася рослинність фото: поліція Молдови

Ще один уламок безпілотника виявили у Новоаненському районі між селами Делакеу та Пугачени. Окремий вибух стався поблизу села Крокмаз району Штефан-Воде – на полі з виноградником неподалік сільськогосподарської бригади. Після вибуху загорілася рослинність, а в будівлі були пошкоджені вікна.

За попередніми даними, постраждалих немає. Правоохоронці продовжують працювати на місцях та встановлювати обставини інцидентів. Жителів закликали не наближатися до місць вибухів і виявлених уламків.

Нагадаємо, 30 вересня у Молдові безпілотник вибухнув поблизу вежі мобільного зв'язку в районі села Хирбовець. Дрон пролетів поблизу Бендер, після чого впав та вибухнув на околиці населеного пункту. Уламки безпілотника були розкидані в радіусі приблизно 265 м.

Вибух залишив сліди на конструкції антени на висоті близько 40 м, однак перебоїв у роботі мобільного зв'язку не було. Постраждалих також не зафіксували.