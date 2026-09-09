США побачили шанс відновити переговори України та Росії

Вашингтон розраховує вже протягом кількох тижнів підготувати план дій, однак Рубіо попередив про значні перешкоди на шляху до домовленостей

Сполучені Штати побачили можливість для відновлення переговорів між Україною та Росією після останніх зустрічей американських представників у Києві та Москві. У Вашингтоні сподіваються протягом найближчих кількох тижнів розробити план подальших дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням «Радіо Свободу».

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори за участю представників президента США Дональда Трампа, які минулими вихідними відбулися в Києві та Москві, були змістовними.

За його словами, під час зустрічей були представлені нові ідеї. Водночас американська сторона побачила певну «загальну відкритість» до запропонованих підходів.

Попри це, держсекретар утримався від надмірно оптимістичних оцінок. Він наголосив, що на шляху до можливого врегулювання залишаються значні перешкоди, а сторонам належить виконати ще багато роботи.

«Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін», – сказав Рубіо.

Таким чином, американська сторона розраховує використати найближчі тижні для підготовки плану, який може стати основою для повернення України та Росії до переговорного процесу.

Нагадаємо, 5 вересня спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад три години.

Наступного дня американські представники прибули до Києва та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Після переговорів Кушнер заявив, що дипломатичний процес рухається вперед.

За підсумками візитів до Москви та Києва Віткофф також повідомив про «суттєвий прогрес» у переговорах щодо завершення війни. Крім того, сторони узгодили графік подальших зустрічей.