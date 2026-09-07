Росія та КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну

Новий перехід збільшить вантажне та пасажирське сполучення між двома країнами

Росія та Північна Корея завершили будівництво першого автомобільного мосту через річку Туманну на кордоні двох країн. Урочиста церемонія відбулася 7 вересня, а автомобільний рух мостом уже відкрили.

Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс», передає «Главком».

Довжина самого мосту становить близько одного кілометра. Російська частина споруди має довжину 424 метри, корейська – 581 метр. Міст завширшки сім метрів має дві смуги руху.

Мостове сполучення між Росією та КНДР Фото: Truth Hounds / Planet Labs

Одночасно із завершенням будівництва мосту облаштували автомобільний пункт пропуску «Хасан» із десятьма смугами руху. Його пропускна спроможність становитиме до 300 транспортних засобів.

Під'їзна дорога до нового переходу виходить на федеральну трасу «Уссурі», яка є частиною міжнародного транспортного коридору «Захід – Схід».

Очікується, що нове сполучення дасть змогу збільшити вантажопотік між Росією та КНДР, а також сприятиме розвитку пасажирських перевезень.

На церемонії відкриття прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що новий міст має стати додатковим елементом транспортного сполучення між двома країнами.

До цього Росію та Північну Корею через річку Туманну з'єднував лише залізничний міст Дружби, який почали використовувати наприкінці 1950-х років.

Нагадаємо, Росія та КНДР почали будувати автомобільний міст через Туманну у квітні 2025 року. Тоді Москва називала проєкт «знаковим етапом» у відносинах із Пхеньяном. Загальна довжина мостового переходу разом із під'їзними дорогами становить 4,7 км.

Будівництво нового переходу відбувається на тлі поглиблення військової та політичної співпраці між Росією та Північною Кореєю. Пхеньян офіційно підтвердив відправлення своїх військових для підтримки Росії у війні проти України.