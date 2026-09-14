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Окупанти знову вдарили по Павлограду: горять автомобілі, є загиблий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти знову вдарили по Павлограду: горять автомобілі, є загиблий
фото: Дніпропетровська ОВА

Один із постраждалих перебуває у важкому стані

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей. Один із них перебуває у важкому стані, усі постраждалі перебувають у лікарні. Також відомо про одного загиблого. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише «Главком».

«У Павлограді уже 5 поранених через ворожу атаку на місто. Постраждалі зараз у лікарні, один – у важкому стані. Медики надають допомогу», – зазначив він.

Внаслідок удару в місті виникла пожежа. Горіли автомобілі. На місці працюють усі екстрені служби.

Варто нагадати, що 10 вересня, російські терористи атакували Павлоград на Дніпропетровщині. За словами Ганжі, російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі у Павлограді. Він зауважив, що частина вулиці у середмісті фактично зруйнована, 90% пошкоджених об’єктів – комерційні.

У Павлограді кількість постраждалих внаслідок російської атаки становила до 62 людей. Серед них – двоє рятувальників. Ще чотири людини загинули.

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Теги: Дніпропетровщина війна обстріл

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