Глава МЗС Польщі назвав помилкою удари РФ по українських містах

Сікорський заявив, що удари по цивільних жодним чином не впливають на ситуацію на Донбасі

Радослав Сікорський порівняв стратегію Кремля з діями нацистської Німеччини під час Другої світової війни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські удари по українських містах не впливають на здатність української армії захищати Донбас. Свою оцінку він озвучив в ефірі Polsat News, передає «Главком».

За словами Сікорського, російський правитель Владімір Путін повторює помилку, якої свого часу припустилася нацистська Німеччина, коли почала завдавати ракетних ударів по Лондону.

«Я вважаю, що Путін робить ту саму помилку, що й робив Третій рейх, бомбардуючи Лондон», – сказав польський міністр.

Сікорський нагадав, що перші балістичні ракети V-2 нацистська Німеччина запустила по Лондону в листопаді 1944 року. За його словами, ці атаки призвели до загибелі близько 10 тисяч людей, однак не допомогли Німеччині перемогти у війні.

Глава польського МЗС пояснив, що російські удари по українських містах не дають Кремлю військової переваги на Донбасі.

«Коли завдають ударів по місту і вбивають 2–12 осіб на день, це жодним чином не впливає на здатність української армії захищати Донбас», – зазначив Сікорський.

Водночас він припустив, що Росія може переслідувати іншу мету – намагатися підірвати довіру до української влади та залякати цивільне населення.

За словами Сікорського, російське керівництво може розраховувати, що постійні атаки призведуть до тиску населення на владу та послаблять її політичні позиції. Подібна стратегія, на його думку, вже застосовувалася під час Другої світової війни.

Міністр також згадав бомбардування Ковентрі та Лондона нацистською Німеччиною, а також удари союзників по Гамбургу, Берліну та Дрездену. Він наголосив, що в таких випадках масовані атаки на міста не дали очікуваного політичного результату.

«Люди, коли на них нападають, об’єднуються навколо влади», – заявив польський дипломат.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 вересня російські війська атакували Київ, зокрема застосувавши балістичні ракети. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад, є загиблі та постраждалі.

Перед цим президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна погодилася утримуватися від ударів по Москві до кінця понеділка, поки в Києві та Москві перебували американські посланці. За словами президента, Київ розраховував на взаємну поведінку з боку Росії.

Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер залишили Київ увечері 6 вересня після переговорів з українською стороною.