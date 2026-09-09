Боронив Бахмут та Мар’їнку. Згадаймо Вячеслава Гущу

Воїн став на захист Батьківщини у травні 2022 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вячеслава Гущу.

Солдат Вячеслав Гуща, 21 рік. Закінчив Васильківське професійно-технічне училище. Працював у ТРК «Мост-сіті». Жив у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Вячеслав Гуща народився 14 грудня 2000 року в селищі Васильківка на Дніпропетровщині. Закінчив Васильківське професійно-технічне училище, де опанував фах тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та водія вантажного транспорту. Займався спортом, зокрема футболом, і дуже любив автомобілі.

Строкову службу проходив у Національній гвардії України в Чернігові. Згодом працював охоронцем у ТРК «Мост-сіті» в Дніпрі.

У травні 2022 року Вячеслав став на захист Батьківщини. Служив водієм у 1-му механізованому батальйоні 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Боронив місто Бахмут і Бахмутський район, а також Мар’їнку Покровського району Донецької області.

«Слава був добрим, справедливим, щирим. Завжди думав про інших, а про себе – в останню чергу. Всім допомагав, ніколи нікому не відмовив. Нерідко брав участь у боях як кулеметник, ходив із побратимами в розвідку, власноруч брав у полон російських військових. А одного разу завдяки своїй увазі та вмінню оперативно приймати рішення врятував життя бойових товаришів. Син – це наша гордість, наш Герой!» – сказала мама Олена.

Солдат Вячеслав Гуща боронив місто Бахмут і Бахмутський район, а також Мар’їнку Покровського району Донецької області фото: платформа пам'яті «Меморіал»

21-річний солдат Вячеслав Гуща поліг 13 серпня 2022 року в селі Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донеччини.

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Поховали захисника в рідному селищі. У нього залишилися батьки Олена та Юрій.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.