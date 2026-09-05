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Окупанти вдарили по пасажирському потягу до Херсона: є поранена

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по пасажирському потягу до Херсона: є поранена
Атака сталася поблизу Чорнобаївки на Херсонщині
фото: ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено два тепловози, пасажирів та бригаду потяга евакуювали

Російські війська 5 вересня опівдні атакували кількома ударними безпілотниками типу Шахед пасажирський потяг, який прямував до Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «Главком».

Унаслідок ударів пошкоджено два тепловози. Спочатку було відомо про одну постраждалу – 55-річну працівницю залізниці. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Жінка дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Згодом поліція уточнила, що внаслідок атаки поранення дістали дві людини. Із місця удару евакуювали 21 пасажира та бригаду потяга.

Атака сталася поблизу Чорнобаївки на Херсонщині. Російські війська вкотре атакували цивільний транспорт у регіоні, який регулярно зазнає ударів безпілотниками.

У ніч проти 5 вересня російські війська цілеспрямовано атакували аеропорти у Києві та Борисполі. За словами президента України Володимира Зеленського, такі удари по українських аеропортах сталися вперше за довгий час.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів по Росії на час, необхідний для безпечного візиту представників президента США Дональда Трампа. Йдеться про спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера, які мають відвідати Москву, а згодом – Київ.

Зеленський наголосив, що Україна готова забезпечити необхідні умови для дипломатії та очікує аналогічних кроків від Росії. Зокрема, президент заявив, що Москва також не повинна здійснювати повітряних ударів у цей період.

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Теги: обстріл Херсон потяг війна

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