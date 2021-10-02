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    Собака прем'єра Греції втрутився у зустріч із лідером Словаччини

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    Пес грецького прем&rsquo;єра нещодавно потрапив до нього з притулку, тож тільки вчиться чемно поводитися з політиками - Собака прем'єра Греції втрутився у зустріч із лідером Словаччини
    Пес грецького прем’єра нещодавно потрапив до нього з притулку, тож тільки вчиться чемно поводитися з політиками
    Фото АР

    Гучний гавкіт Арахіса раптово пролунав під час пресконференції Кіріакоса Міцотакіса та Едуарда Хегера

    Собака прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса «відзначився» на зустрічі глави уряду з його словацьким колегою Едуардом Хегером. Про це повідомляє Associated Press.

    Зустріч двох лідерів, яка проходила в афінській резиденції Міцотакіса, порушив гучний гавкіт Піната (кличку пса можна перевести як Арахіс).

    Собака розгавкався якраз тоді, коли його господар говорив про підтримку євроінтеграційних устремлінь балканських країн.

    Міцотакісу довелося пояснюватися – мовляв, він зовсім недавно забрав вихованця з притулку для тварин. «Першим псом» Греції Арахіс став у квітні, але вже встиг познайомитися з деякими світовими лідерами.

    «Він вперше втручається в пресконференції. Зазвичай він просто зустрічає гостей біля дверей і поводиться ввічливіше», – додав глава грецького уряду.

    Прем'єр Словаччини відреагував на те, що трапилося, з посмішкою.

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    Теги: Словаччина Греція тварини
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    Собака прем'єра Греції втрутився у зустріч із лідером Словаччини