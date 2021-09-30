В аеропорту Токіо черепаха заблокувала вильоти

Як саме тварина опинилася на злітно-посадковій смузі – невідомо

Через тварину на злітній смузі відклали п'ять рейсів

У міжнародному аеропорту Токіо черепаха повзла по злітно-посадковій смузі і спричинила перенесення п'яти рейсів. Про це повідомляє The Mainichi.

Тваринку помітив один із пілотів, який одразу ж повідомив про це диспетчера. Через це було відкладено час вильоту п'яти рейсів на 15 хвилин.

Зазначається, що вага черепахи становить трохи більше 2 кг, а довжина – 30 см. Як саме тварина опинилася на злітно-посадковій смузі – невідомо.

Ймовірно, що вона приповзла з найближчої водойми. Туди черепаху віднесли працівники аеропорту.

Нагадаємо, величезна черепаха, виявлена на Галапагоських островах у 2019 році, виявилася представницею рідкісного виду, що вже понад століття як вважався вимерлим.

Також стало відомо, що стрімке танення льодовиків на Північному та Південному полюсах Землі невдовзі може спричинити повне вимирання багатьох представників тваринного світу.

Читайте також: