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    Корова Рані посмертно отримала титул найменшої та наймилішої в історії

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    Рані мала зріст усього пів метра - Корова Рані посмертно отримала титул найменшої та наймилішої в історії
    Рані мала зріст усього пів метра
    Фото Salim / Xinhua

    Корову з Бангладеш зростом 51 сантиметр внесли до Книги рекордів Гіннесса

    Корова породи Бхутто на прізвисько Рані з Бангладеш офіційно визнана найменшою коровою в світі і посмертно внесена до Книги рекордів Гіннесса. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннесса.

    Зріст дворічної Рані становив всього 51 сантиметр, а вага – 28 кілограмів. Господар одразу помітив, що корова значно менша за своїх родичів, дочекався, коли їй виповниться два роки, щоб її ріст зупинився, і відправив заявку на включення Рані в Книгу рекордів Гіннесса.

    У кінці серпня вона померла від переїдання і скупчення газів в шлунку, так і не дочекавшись офіційного присвоєння титулу «найменшої корови в світі».

    У середу, 29 вересня, представники Книги рекордів Гіннесса офіційно визнали Рані найменшої коровою.

    «Унікальна і красива Рані назавжди залишиться в пам'яті як найменша і, можливо, наймиліша корова в історії»,– написали в повідомленні на сайті.

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    Теги: книги тварини Бангладеш
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    Корова Рані посмертно отримала титул найменшої та наймилішої в історії