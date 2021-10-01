Корова Рані посмертно отримала титул найменшої та наймилішої в історії

Корову з Бангладеш зростом 51 сантиметр внесли до Книги рекордів Гіннесса

Корова породи Бхутто на прізвисько Рані з Бангладеш офіційно визнана найменшою коровою в світі і посмертно внесена до Книги рекордів Гіннесса. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннесса.

Зріст дворічної Рані становив всього 51 сантиметр, а вага – 28 кілограмів. Господар одразу помітив, що корова значно менша за своїх родичів, дочекався, коли їй виповниться два роки, щоб її ріст зупинився, і відправив заявку на включення Рані в Книгу рекордів Гіннесса.

У кінці серпня вона померла від переїдання і скупчення газів в шлунку, так і не дочекавшись офіційного присвоєння титулу «найменшої корови в світі».

У середу, 29 вересня, представники Книги рекордів Гіннесса офіційно визнали Рані найменшої коровою.

«Унікальна і красива Рані назавжди залишиться в пам'яті як найменша і, можливо, наймиліша корова в історії»,– написали в повідомленні на сайті.

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