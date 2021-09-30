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    Аеропорт у Нідерландах взяв на роботу 20 поросят

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    Тварин &laquo;працевлаштували&raquo;, щоб захищати літаки від зіткнень із птахами - Аеропорт у Нідерландах взяв на роботу 20 поросят
    Тварин «працевлаштували», щоб захищати літаки від зіткнень із птахами
    фото: Схіпхол

    Експеримент триватиме близько шести тижнів

    Відомий аеропорт «Схіпгол» у Нідерландах, який є одним із найбільш завантажених у світі, у межах експерименту взяв на роботу 20 поросят. Тварини мають захищати літаки від зіткнення з гусками, пише Dutch News із посиланням на De Telegraaf.

    Поросят помістили на поля між злітно-посадковими смугами аеропорту. Там раніше росли цукрові буряки, а зараз залишилися відходи від урожаю. Завдання поросят полягає в тому, щоб з'їсти залишки цукрових буряків, перш ніж туди прилетять це робити гуси.

    Загалом експеримент триватиме шість тижнів. Щоб оцінити його успішність, організатори вирішили залишити аналогічні поля без поросят.

    Упродовж наступних тижнів в аеропорту порівнюватимуть, біля яких ділянок гусей менше, і так зроблять висновок про успіх ініціативи.

    Наразі захищати аеропорт від гусей доводиться 20 диспетчерам. Вони цілодобово слідкують за територією летовища й намагаються відлякувати птахів. Наприклад, для цього вони використовують спеціальні звуки, лазери, а також непривабливу для гусей траву.

    До слова, наш «Бориспіль» увійшов до рейтингу найефективніших аеропортів Європи.

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    Теги: Нідерланди аеропорт тварини птахи
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    Аеропорт у Нідерландах взяв на роботу 20 поросят